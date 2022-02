Sheyla Rojas reapareció en televisión y este último miércoles brindó una entrevista al programa “Magaly TV: La Firme”, donde explicó los motivos que la llevaron a abandonar la vivienda de su pareja, Luis Miguel Galarza Muro, más conocido como ‘Sir Winston’.

Según narró la modelo, ella decidió ponerle fin a su romance con el empresario mexicano luego de encontrar una conversación en su celular donde trataba con mucha confianza a una mujer.

“Mira, a mí me choca que mi novio le diga a otra mujer: ‘mi reina’. La única reina de esta casa y de su vida soy yo, entonces, quizá, yo lo tomé a mal, porque a mí esas cosas no me gustan”, contó la popular ‘Shey Shey’ tras reconocer que tal vez exageró la situación.

Olvidó las penas en República Dominicana

La influencer agregó que, en un arranque de celos, se fue de la mansión que compartía con su novio para irse a la casa de una amiga, y que luego se fue de México para sobrellevar su ruptura, sin embargo, no todo salió como esperaba.

“Me fui a República Dominicana… no me fui de fiesta, fui a desconectarme. Yo tengo amigas allá y me fui a la casa de una de ellas, al día siguiente me enfermé y ya me vine de viaje”, aclaró.

Su reconciliación:

Tras negar que su pareja le haya sido infiel, Sheyla Rojas confirmó que decidió retomar su romance con ‘Sir Winston’ al considerar que es una persona que le ha dado un soporte emocional, y que además la ha respetado siempre.

“Yo a Luis lo amo, más allá de los lujos y la comodidad que yo pueda tener. Yo lo amo porque él es un hombre que me da mucha tranquilidad... mientras yo vea respeto en la relación (seguiré). No todas las relaciones son perfectas ni felicidad pura”, añadió en una extensa entrevista dada al programa de espectáculos de ATV.

La rubia contó que su pareja buscó a Antonio Pavón y sus familiares para pedirle que lo ayuden a reconquistarla. “Hablaba con Antonio y Joy porque sabe que con ellos hablo todos los días. Hablaba con mis hermanas. Yo lo tenía bloqueado. Ellos me decían: ‘Sheyla, conversa con él, trata de darte cuenta (…) porque a veces no es para tanto’”, añadió.

Quiere casarse y tener más hijos:

En la extensa entrevista que dio al programa de Magaly Medina, Sheyla Rojas también confesó que una de sus mayores ilusiones es llegar al altar y volver a convertirse en madre, sin embargo, aseguró que todavía no había recibido tal propuesta por parte del millonario empresario.

“No hemos hablado de matrimonio porque, en realidad, yo creo que es algo que él lo tiene que hacer, a él le tiene que nacer. Él sabe que yo quiero tener hijos, que yo me quiero casar, que quiero formar mi familia, y tampoco me voy a quedar esperando toda la vida, tres o cuatro años, yo no lo esperaría y él lo sabe”, sentenció la influencer.

¿Volverá a vivir con su hijo?

La ex chica reality también respondió los cuestionamientos respecto a las razones que la llevaron a decidir vivir separada de su hijo Antoñito, y explicó los motivos por los que considera que es mejor que su pequeño siga radicando en España junto a Antonio Pavón.

“Mi hijo está feliz, tú lo has visto, disfruta mucho de estar con su papá, de la tranquilidad de vivir allá porque es libre. A mí me encantaría tener a mi hijo aquí conmigo, pero es un niño que toma sus propias decisiones (...) Cuando vino, conversamos y me dijo: ‘me gusta Guadalajara, pero me encanta España’”, manifestó.

Sheyla Rojas también señaló que con Antonio Pavón se encuentran realizando los trámites legales para que su hijo sea operado en Estados Unidos, y que su novio mexicano, Luis Miguel Galarza, también ha conseguido al mejor cirujano de México.

“Lo que estamos esperando es que le respondan por el tema de los papeles, y si le dan la visa (al niño), entonces lo operan en Filadelfia (EEUU) y sino se viene a operar aquí (México)”, agregó.

Le desea lo mejor a Pedro Moral

Magaly Medina puso en aprietos a la modelo peruana al consultarse si estaba al tanto que su ex Pedro Moral había contraído matrimonio recientemente con Fabiola Garavito.

“Lo vi y me contó Antonio también, la verdad es que le deseo toda la felicidad del mundo... (¿Lo llamaste?) Qué lo voy a llamar, quieres que lo traume más de lo que quedó, se casó y qué bueno”, respondió la modelo.

‘Shey Shey’ también aseguró qué, a pesar de los enfrentamientos que tuvo con el empresario peruano, ella estaba agradecida por los buenos momentos.

“Yo tengo mucho que agradecerle por más que haya dicho lo que sea. Agradezco mucho lo que viví con él, las experiencias y el aprendizaje que me dejó y la fama también”, expresó Rojas entre risas.

VIDEO RECOMENDADO:

Janet Barboza le lanzó una indirecta a Magaly Medina por entrevista a Sheyla Rojas

Janet Barboza le lanzó una indirecta a Magaly Medina https://www.americatv.com.pe/