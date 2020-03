La modelo Shirley Arica salió al frente para responder a quienes critican sus constantes salidas con el futbolista de Alianza Lima, Jean Deza, luego que las cámaras de “Magaly TV: la firme” los ampayaran más de una vez.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la popular ‘chica realidad’ negó haber tenido conocimiento que los grababan en una fiesta y aclaró que ya sabe quién fue la persona que difundió las imágenes.

“Ya sabemos quién vendió esa información, y ojalá pronto salga a la luz para que la gente se trague sus palabras. No lo quiero decir (su nombre) porque consideraba a esa persona, pero veo que en esta vida no hay amigos, no se puede confiar en nadie”, señaló al citado medio.

Asimismo, aseguró que no considera ser culpable de la situación que atraviesa Jean Deza en su equipo: fue suspendido por cinco días sin goce de haber y no fue inscrito para jugar la copa Libertadores con el club de La Victoria.

“Creo que no hay culpables. Si decidimos irnos a un lugar tan lejos, fue porque queríamos estar juntos. Lamentablemente, él es conocido, yo también, tal vez dejó su nombre en la tranquera, y la gente seguro se pasó la voz, no tengo idea. Así como a él lo atacan, a mí también por redes sociales, pero sabemos que todo esto va a pasar”, precisó.

“Creo que todos tienen una vida social, que no los hayan ‘ampayado’ no significa que sean unos ‘angelitos’. No sé por qué le molesta a la gente, pero todo tiene que pasar. Él tiene que ‘ponerse las pilas’ porque debe mantener a sus cuatro hijos”, añadió.

VIDEO RECOMENDADO

Jean Deza fue captado, por cuarta vez, en una fiesta

Jean Deza fue ampayado por cámaras de 'Magaly Tv. La firme)