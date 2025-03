Shirley Arica fue la segunda invitada de “El valor de la verdad” y habló de diversos pasajes de su vida, entre ellos, confesó que se besó con Christian Domínguez hace algunos años. Según dijo, este beso no significó nada y no recuerda mayores detalles de su encuentro.

“No entiendo porque lo hice. Estábamos en una discoteca con Aída Martínez, Mario Hart y Christian Domínguez y luego nos fuimos al ‘depa’ de Mario. Aída estuvo con Mario y yo con Domínguez”, señaló Arica.

“Tan insignificante fue no me acuerdo cómo fue. No sé si fue rico o no. La cuestión es que chapamos y ya”, agregó la popular modelo.

Shirley Arica aseguró que Christian Domínguez si se mostró interesado en ella, al punto de invitarla a sus presentaciones en diversas ciudades del país. Eso sí, ella no aceptó y simplemente “no pasó nada”.

“No iba haber una segunda cita. Ni fregando. Él me escribía para que lo acompañe, pero no. Él me quería dar vuelta supongo. Él es un ‘gilero’ desesperado. Se le nota desesperadito. No se me encendió la chispa. Me dio pena decirle que no pasa nada”, puntualizó.

Asimismo, Shirley Arica no midió sus palabras y calificó a Karla Tarazona como “tonta”, esto tras retomar su relación con Christian Domínguez pese a que la engañó cuando estaba embarazada.

“Yo que ella no regresaría con él. Un hombre que te engaña una vez, te engaña siempre”, precisó la modelo, quien se llevó los S/50 mil soles de premio tras responder con la verdad a las 21 preguntas de “El valor de la verdad”.