Shirley Arica no tiene reparos en hablar de su pasado y durante una reciente entrevista en el podcast de Juan Manuel Vargas, “La Parrilla del Loco”, la modelo recordó detalles de su relación con Reimond Manco, hablando de uno de los momentos más comentados de su vida mediática.

Según explicó Arica, ella decidió “sembrar” a Reimond Manco luego de haber vivido un encuentro con él meses antes. La modelo recordó que el exfutbolista la engañó cuando ella apenas tenía 18 años.

“Yo ‘sembré’ a Reimond Manco… Lo ‘sembré’ en su momento porque yo tuve un affaire con él hace tiempo. Tenía una casa en Pimentel a la cual me invitó y ahí fue la ‘sembración’. Antes de eso tuve un ‘affaire’ con él hace un año, pero él estaba ‘trampeando’ con otra chica”, señaló la exchica reality.

Shirley Arica confiesa que armó ampay con Reimond Manco cuando era joven. (Foto: Instagram)

“Me engañó con otra. Estaba saliendo con él. Yo era inocente en esa época. Él me quería ‘chapar’, pero le dije: ‘No te voy a besar, a menos que me digas para ser novios, enamorados’. Me dijo: ‘Ya, ¿quieres ser mi novia?’. Y yo me lo ‘chapé’. Le creí y me dejó por otra. Me dolió en el alma porque tenía 18 años. Yo vivía enamorada de él, lo veía por la tele”, agregó.

Asimismo, Shirley Arica recordó que con el ex ‘jotita’ vivió uno de los momentos más humillantes de su vida, cuando fue retirada de la casa de Manco cuando él ingresaba con otra mujer.

“Cuando lo veo entrando con otra a su casa... Me botó de su casa en Arica para meter a la otra. Hicieron un cambiazo y me dejaron afuera. Desde ahí dije: ‘Algún día me voy a vengar de ti’. Y me vengué de él”, precisó Arica, recordando el motivo por el que ‘sembró’ a Reimond Manco.