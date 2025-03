El segundo capítulo de "El valor de la verdad" tuvo como protagonista a Shirley Arica, quien sorprendió con revelaciones sobre su vínculo con dos reconocidas figuras del entretenimiento y el fútbol peruano: Nicola Porcella y Jefferson Farfán.

Al ser entrevistada por Beto Ortiz, la modelo admitió haber tenido un encuentro íntimo con Porcella. “Sí”, respondió firme a la pregunta sobre si había tenido un “choque y fuga” con el exchico reality.

Sin embargo, la parte más extensa del testimonio abordó su relación con el exfutbolista Jefferson Farfán, revelando que solía dormir en su habitación y que, con el tiempo, sus sentimientos hacia él se intensificaron, aunque no fueron correspondidos.

Así conoció Shirley Arica a Jefferson Farfán

La modelo relató que conoció a Farfán en una discoteca, aunque inicialmente no sintió atracción por él. “Físicamente no me gustaba para nada”, confesó. Sin embargo, una amiga en común le insistió en que se acercara a su box.

“Le dije: ‘No voy a ir, si él quiere conocerme, que venga’”, contó Arica. Finalmente, tras intercambiar palabras, decidió invitarlo a una reunión en su casa.

“Nos besamos porque me cayó bien, es un mate de risa y lo comencé a ver más guapo. No sé si era el alcohol, pero bueno”, relató entre risas.

Dormía en habitación de Jefferson Farfán

La relación entre ambos se volvió más cercana, y Farfán comenzó a invitarla con frecuencia a su casa. “Dormía allí porque él hacía fiestas en su búnker, y terminando la fiesta yo dormía con él”, reveló.

Sin embargo, con el tiempo, la actitud de Farfán cambió. “Hubo cosas que me desestabilizaron porque su actitud no era la misma”, afirmó la modelo.

Cuando le preguntaron directamente si se enamoró del exfutbolista, no pudo responder, ya que su amiga Gabriela Herrera presionó el botón rojo, poniendo fin a la interrogante.

“Me pidió otras cosas menos ser la novia”, sentenció. A pesar de sus sentimientos, la relación nunca se formalizó, lo que terminó alejándolos.

Un romance sin compromiso

Aunque Arica admitió que tenía sentimientos por Farfán, su relación no llegó a consolidarse. Incluso recordó que le regaló rosas azules por su cumpleaños como muestra de cariño.

Finalmente, la modelo dejó en claro que, aunque compartió momentos especiales con el exseleccionado nacional, él nunca le propuso una relación seria.