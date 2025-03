Tras responder las 21 preguntas de ‘El valor de la verdad’, la modelo Shirley Arica logró llevarse S/ 50 000 de premio e impactar con sus revelaciones.

Durante su participación, la modelo confesó haber tenido encuentros con Jefferson Farfán, Nicola Porcella y Diego Chávarry, mientras que negó cualquier relación íntima con Reimond Manco, Christian Cueva y Christian Domínguez.

Recordó también un episodio doloroso de su infancia, al ser víctima de abuso sexual cuando era niña, y luego sufrir el abandono de su padre a los 8 años. Además, contó las agresiones que sufrió por parte de dos exparejas, entre ellas el futbolista Jean Deza.

Shirley Arica y sus revelaciones en “El valor de la verdad”

Relación con Jefferson Farfán

Una de las revelaciones más esperadas fue sobre el exfutbolista Jefferson Farfán, quien intentó conocerla en una discoteca sin éxito. Con el tiempo, lograron entablar una relación sin compromiso, aunque esta nunca se consolidó.

Si bien dejó entrever que tuvieron un vínculo cercano e íntimo, no pudo responder si llegó a enamorarse de él, ya que su amiga Gabriela Herrera presionó el botón rojo, impidiéndole contestar.

Episodios de violencia y abusos

Arica relató haber sufrido tocamientos indebidos cuando fue detenida en la carceleta durante la pandemia. También reveló que, cuando era niña, unos trabajadores de su padre abusaron de ella, y que, poco tiempo después, este la abandonó a los ocho años.

Según Arica, su padre recientemente le lastimó con un mensaje. “Mi papá me mandó un audio donde me dijo: ‘Tu padre está muerto’. Ya me lo había dicho antes, pero me lo repitió”, contó.

Además, detalló que sufrió una fuerte agresión por parte del futbolista Jean Deza. “El día que me rompió la cabeza, estábamos en su casa en una reunión familiar. Comenzamos a discutir, me empujó y caí contra la pared, me abrí la cabeza. Había mucha sangre, entré en pánico”, relató.

Aunque denunció el hecho, decidió no continuar con el proceso legal por falta de respaldo del sistema judicial.

Otros episodios polémicos

La modelo también reveló que le ofrecieron S/ 50 000 a cambio de mantener relaciones sexuales, contando que en el mundo del modelaje existen intermediarios para este tipo de propuestas.

Por otro lado, admitió haber sustraído panes de un supermercado, pero descartó cualquier vínculo con una banda criminal, misma con la que fue relacionada años atrás.

En el ámbito sentimental, confesó que tuvo un “choque y fuga” con Nicola Porcella, pero que sufrió por amor tras su relación con Diego Chávarry. También aseguró que Deza le fue infiel con Jossmery Toledo.