Shirley Arica niega beso con Ivo Ezeta y reafirma su intención de tener un romance con Pablo Heredia. (Foto: Instagram / @shirleyarica27)
Shirley Arica niega beso con Ivo Ezeta y reafirma su intención de tener un romance con Pablo Heredia. (Foto: Instagram / @shirleyarica27)
Por Redacción EC

Shirley Arica se pronunció sobre las imágenes difundidas en el programa de Magaly Medina, donde se muestra presuntamente besándose con su expareja, Ivo Ezeta, y un día después, se le ve en la misma situación con el actor argentino Pablo Heredia. Tras ello, la modelo explicó cuál es la situación actual que mantiene con ambos.

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