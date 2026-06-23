Shirley Arica se pronunció sobre las imágenes difundidas en el programa de Magaly Medina, donde se muestra presuntamente besándose con su expareja, Ivo Ezeta, y un día después, se le ve en la misma situación con el actor argentino Pablo Heredia. Tras ello, la modelo explicó cuál es la situación actual que mantiene con ambos.

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, la ganadora de “La Granja VIP” salió al frente para desmentir que haya existido un beso con su expareja, Ivo Ezeta. Según explicó, las imágenes difundidas pueden prestarse a interpretaciones equivocadas y aseguró que no mantiene una relación amorosa con él.

LEE MÁS: Shirley Arica se pronuncia sobre las imágenes de Pablo Heredia junto a Luciana Roy

La modelo señaló que, actualmente, mantiene una amistad con Ivo Ezeta y descartó cualquier vínculo sentimental. “Yo puedo hablar con mis ex. Si hay gente que no puede, que terminó mal, que no los mira, que los bloquea, bueno...”, expresó

Shirley Arica niega beso con Ivo Ezeta y reafirma su intención de tener un romance con Pablo Heredia. (Foto: TikTok / @shirleyarica27)

Respecto a Pablo Heredia, Shirley Arica reconoció que existe una cercanía especial entre ambos desde su participación en el reality. Sin embargo, evitó confirmar un romance formal y precisó que aún están conociéndose.

“Con Pablo es alguien que estoy recién conociendo. Recién hemos podido conversar un poco del tema el domingo, cuando estuvimos en una discoteca, después del beso que se dio el sábado. Así que vamos a ir viendo cómo se dan las cosas, cómo fluye”, afirmó.

Shirley Arica y Pablo Heredia

Como se recuerda, en una pasada entrevista con “Al sexto día”, Shirley Arica se mostró bastante sincera al hablar de sus sentimientos hacia Pablo Heredia.

Shirley Arica celebra su cumpleaños y se da apasionado beso con Pablo Heredia. (Foto: TikTok: @shirxpablo_)

“Los sentimientos se intensifican dentro de un reality y Pablo me atrae, me gusta. Ya nos hemos besado antes de la pandemia. Luego no lo vi más y me encuentro recién en el reality. Me gusta y me ilusioné en el momento, sí, pero creo que nos debemos una conversación. La puerta está junta y con llave. Ya depende del otro lado. No es que no quiera nada”, reveló la ‘chica realidad’ en aquella oportunidad.