Luego de su comentada participación en ‘El Valor de la Verdad’, Shirley Arica volvió a la televisión para presentarse en el programa La noche habla de Panamericana Televisión, donde respondió a las interrogantes que quedaron pendientes en el espacio conducido por Beto Ortiz. En esta entrevista, la modelo se refirió a los futbolistas con los que coincidió en la famosa ‘encerrona’, brindando detalles inéditos sobre lo sucedido.

Uno de los temas abordados en la entrevista fue la reacción de Luis Advíncula, quien limitó los comentarios en sus redes sociales tras la difusión de los avances de El Valor de la Verdad. En dicho programa, Shirley Arica reveló que participó en una reunión en la que estuvieron presentes Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Advíncula, pero en su momento, evitó mencionar al lateral derecho de la selección peruana.

Sin embargo, en La noche habla, la ‘chica realidad’ explicó por qué decidió no incluirlo en sus declaraciones:

“ Advíncula en algún momento me escribió. Me dijo ‘hola, qué tal, cómo estás’. Pero yo no iba a hablar de él. Ya lo había conocido, yo lo conocí ahí (en la encerrona). Me escribió en esa época, hace años, de ahí no hemos vuelto a tener comunicación. Pero yo no lo iba a quemar ni hablar mal de él porque me parece un caballero, no se comportó mal en la reunión , él no iba a ir al after, para qué lo iba a mencionar. Compartí más con Cueva y Yotún que con Advíncula”, comentó Arica.

Además, la modelo consideró que el futbolista ‘se aseguró’ al restringir los comentarios en sus redes, a pesar de que ella nunca tuvo la intención de exponerlo.

Shirley Arica sobre Christian Cueva

En El Valor de la Verdad, la primera pregunta que respondió Shirley Arica estuvo relacionada con la mencionada ‘encerrona’. La modelo confesó que al inicio se sintió interesada en Yoshimar Yotún, pero quien estuvo más pendiente de ella fue Christian Cueva.

Según su relato, el popular ‘Aladino’ intentó acercarse a ella durante toda la noche y, cuando la reunión terminó, se ofreció a llevarla al supuesto ‘after’ que iba a realizarse en San Miguel. Sin embargo, una vez dentro del auto, Shirley notó que se estaban dirigiendo a Surco y le pidió a Cueva que la dejara bajar.

Ante la insistencia de la modelo, el futbolista finalmente accedió a detenerse y la dejó bajar, aunque no sin antes despedirse con insultos.