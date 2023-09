Shirley Cherres no se guardó nada y confesó que siente atracción por jóvenes de 21 a 23 años, durante una entrevista para un podcast del diario Trome, detalló el tipo de hombres que le gustan.

La exporrista del Sport Boys fue detallada al decir que le gusta el “colágeno concentrado”, y a manera irónica, comentó que los hombres mayores de 25 años no le parecen jóvenes.

“Nunca estoy sola, el colágeno es bueno. Mi colágeno concentrado es de 21 a 23. De 25 ya no es colágeno, ya es usado, ya no, ya no hace el mismo efecto. Sí, funciona, a mí me encanta, mírame el cuerpo que tengo, todo en su sitio”, relató.

Shirley Cherres le respondió a Deysi Araujo

Por otro lado, la integrante de La casa de Magaly, Shirley Cherres le respondió a Deysi Araujo, quien cuestionó su participación en el reality de convivencia diciendo que “ya caducó”, en referencia a que su fama pasó.

En ese sentido, Cherres se limitó a decir que no la conoce y no sabe a qué se dedica, por lo que no puede responderle. “Yo estoy muy feliz con la buena acogida que ha tenido ‘La casa de Magaly’”, indicó.

Finalmente, la exporrista señaló que el público y el rating respaldan el éxito del reality. Después se negó a brindar detalles del programa, como la visita del Puma Carranza, ya que firmó un contrato de confidencialidad.