Captan a pareja de Silvia Cornejo besando a otra mujer poco después de reconciliación

Jean Paul Gabuteau, pareja de Silvia Cornejo, fue captado besando a la madre de su primer hijo. Las imágenes fueron difundidas por el programa de Magaly Medina pocas semanas después de que la modelo se reconciliara con el hombre tras una primera infidelidad.

En estas nuevas imágenes, el empresario aparece en una feria familiar en la Costa Verde, acompañado de Analía Jiménez y del hijo de ambos.

Posteriormente, y con la ausencia del menor, Jean Paul Gabuteau y su expareja se muestran muy cariñosos, al punto que terminan dándose varios besos.

Esta situación se da luego de unas recientes declaraciones de Silvia Cornejo, quien afirmó haber retomado la relación con este y haber dejado en el pasado los problemas que tuvieron.

"Sí claro (estoy en un buen momento), la verdad que todo muy tranquilo, disfrutando también de nuestro bebé que cada día nos sorprende más, babeamos por nuestro hijo", comentó la presentadora de América Espectáculos, quien, incluso, hace poco le dedicó una canción a Gabuteau.

Hay que recordar que no es la primera vez que Silvia Cornejo tiene problemas con su pareja por aparentes temas de infidelidad, siendo la más recordada el escándalo en un restaurante, precisamente, por la presencia de Analía Jiménez, y que dijo haber quedado en el pasado.

"No soy rencorosa. Yo creo que si algo te molestó y lo supiste solucionar porque hablaste con la persona con la que tuviste problemas, no hay por qué tener rencor. Es feo vivir recordando cosas que ya dejaste atrás (...) Yo no vuelvo a mencionar lo que ya pasó, no recuerdo el pasado si las cosas se hacen de corazón", declaró a +Mujer.

En la misma entrevista de hace unos días, Silvia Cornejo señaló que su pareja “es bien detallista” y que le compuso varios temas, además de agregar que es “cariñoso”.