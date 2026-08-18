Su aún esposo, Gabuteau le fue infiel en reiteradas veces con Analía Jiménez | Foto: Instagram (@silviacornejo87) - Captura
Su aún esposo, Gabuteau le fue infiel en reiteradas veces con Analía Jiménez | Foto: Instagram (@silviacornejo87) - Captura
Por Redacción EC

La exconductora de televisión Silvia Cornejo reapareció en sus redes sociales para mostrar el avance de su segundo embarazo y celebrar el Día del Niño, en medio de su separación definitiva del empresario Jean Paul Gabuteau.

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