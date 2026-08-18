La exconductora de televisión Silvia Cornejo reapareció en sus redes sociales para mostrar el avance de su segundo embarazo y celebrar el Día del Niño, en medio de su separación definitiva del empresario Jean Paul Gabuteau.

A través de su cuenta de Instagram, Cornejo difundió un video y fotografías de una sesión de gestación realizada junto a su primogénito de nueve años.

En la publicación, la exmodelo dedicó un mensaje a la bebé que espera y a su primer hijo. “Mi segundo gran amor. No vienes a ocupar un espacio, vienes a estrenar un rincón nuevo en mi corazón que solo tú podías llenar. Feliz día mis 2 amores”, expresó Cornejo.

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La publicación contó con mensajes de apoyo de figuras de la televisión como Maju Mantilla, Mávila Huertas y Laura Huarcayo. Asimismo, Cornejo agradeció a sus amigas cercanas por acompañarla en el desarrollo de la sesión fotográfica.

El pronunciamiento en redes ocurre días después de que “Amor y Fuego” difundiera imágenes de Gabuteau besando a su expareja Analía Jiménez en los exteriores de una discoteca.

Tras la emisión del ampay, Cornejo confirmó el fin de su matrimonio de once años y reveló su estado de gestación en declaraciones al conductor Rodrigo González.

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“Sí, estoy esperando el segundo hijo de Jean Paul Gabuteau; pero esto no es un limitante para continuar con él. Hoy termina mi relación con él, ya no más. Ya perdoné, creí en él. Tiene que hacerse cargo de sus actos” , sostuvo Cornejo, aclarando además que nunca mantuvo un acuerdo de relación abierta.

Por último, la presentadora explicó que la difusión de las imágenes ocurrió un día después de haber compartido una reunión social con el empresario.

“Yo a Jean Paul Gabuteau lo conocí separado de la mamá de sus hijas, solamente he creído en él porque me enamoré y formé una familia, pero ya llega un límite en donde dices hasta aquí no más”, concluyó.

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