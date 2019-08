Silvia Cornejo es vista con padre de su hijo tras video de este con su expareja

Luego de la difusión de un video en el que se aprecia a su pareja Jean Paul Gabuteau besando a la madre de su primer hijo, Silvia Cornejo reapareció en televisión y evitó hacer cualquier comentario sobre este hecho.

No obstante, la conductora parece no tener problemas con las imágenes difundidas, pues luego fue captada por las cámaras de Magaly Medina subiendo al vehículo de su pareja.

Tal como se aprecian en las imágenes, Jean Paul Gabuteau llegó a las puertas de América Televisión para recoger a Silvia Cornejo, quien subió a la camioneta de este y se sentó en la parte trasera.

Silvia Cornejo fue captada subiendo al carro de su pareja, tras difusión de ampay de este. (Imagen: ATV)

Hay que recordar que hace unos meses, la conductora protagonizó un bochornoso incidente al enfrentar a Analía Jiménez, la expareja y madre del primer hijo del empresario, y con quien fue ampayado en una feria de la Costa Verde.

Tras este suceso, Silvia Cornejo contó que habían retomado la relación y atravesaban un buen momento, sobre todo, por su hijo.

"Sí claro [estoy en un buen momento], la verdad que todo muy tranquilo, disfrutando también de nuestro bebé que cada día nos sorprende más, babeamos por nuestro hijo”, declaró en aquella ocasión.

En otra entrevista, Silvia Cornejo también aclaró que no era rencorosa y dijo que no volvería a mencionar el incidente con la expareja de Jean Paul Gabuteau.

"No soy rencorosa. Yo creo que si algo te molestó y lo supiste solucionar porque hablaste con la persona con la que tuviste problemas, no hay por qué tener rencor. Es feo vivir recordando cosas que ya dejaste atrás [...] Yo no vuelvo a mencionar lo que ya pasó, no recuerdo el pasado si las cosas se hacen de corazón", declaró a +Mujer.