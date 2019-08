Silvia Núñez del Arco anuncia nueva novela:  la intimidad familiar de la esposa de Jaime Bayly en imágenes

Silvia Núñez del Arco trabaja en una quinta novela. A través de sus redes sociales, donde comparte imágenes de su día a día, la esposa del presentador de Televisión Jaime Bayly anunció que ha empezado a escribir un nuevo libro.

Ha pasado casi una década desde que la escritora de 30 años hizo pública la relación que mantenía con Bayly, cuando él la invitó a su programa de TV.

Solo algunos meses después, la pareja anunció en televisión que estaban esperando a su primer bebe juntos. Actualmente residen en la isla de Key Biscayne en Miami, Florida.

En 2010, Silvia logró concretar uno de sus más grandes sueños: debutar en la literatura, con la novela "Lo que otros no ven", en la cual cuenta la historia de Lucía, una joven que lo deja todo para dedicarse a ser escritora.

Silvia también es autora de las publicaciones: "Hay una chica en mi sopa" (2011), "El hombre que tardó en amar" (2012) y "Nunca seremos normales (2018).

Precisamente, durante la presentación de su último libro, la joven manifestó que ha cambiado mucho.

"Esa Silvia era más irresponsable, más lanzada, pero creo que sin esa Silvia no existiría la de ahora. Hoy en día no sé si iría a la TV como con 'Francotirador'. En aquella ocasión fui a contar de mi relación, sin que me importara nada, y porque era divertido. Ahora todo lo pienso dos veces, me comprometo, me compro los problemas (risas)", sostuvo a RPP Noticias.