Sofía Franco se mostró desafiante ante la advertencia de Magaly Medina de una posible demanda por asegurar que Analía Jiménez habría ‘sembrado’ la información para ser captada con Jean Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo.

Según dijo Magaly Medina, ella podría demandar hasta por 30 millones de dólares por “el daño que está haciendo al honor, prestigio y trayectoria del programa”. Ante esto, Sofía Franco no se quedó callada.

En declaraciones para el diario Trome, Sofía Franco calificó a la popular ‘Urraca’ como una “periodista sin ética”, quien todo el tiempo “califica a su libre albedrío”. Además, aseguró que tiene todas las pruebas de sus declaraciones.

Conductora criticó a Sofía Franco por minimizar el trabajo de sus urracos. (Fuente: ATV)

“Estoy asesorada. Que tenga cuidado con sus amenazas porque podría perder. Me encantaría verla en los tribunales. Corren las apuestas”, aseguró Sofía Franco, descartando sentir temor ante una posible demanda.

“Imagínate, gente sin ética y siguen con ella. Es mejor que no se contradiga, porque dice una cosa y luego hace otra. Ella cree que nos olvidamos de todo. Por favor, ya el público sacó sus propias conclusiones”, agregó.

Magaly mostró videos recientes en los que se veía a la parejita muy unida. Foto: ATV

Finalmente, Sofía Franco aseguró que no se siente afectada por las declaraciones de la presentadora de espectáculos y señaló que la menciona solo porque “su rating está de capa caída”.