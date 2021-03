Álvaro Paz de la Barra, alcalde de La Molina, confirmó que se divorciará de Sofía Franco luego de dos años y medio de matrimonio. El anuncio llega tras los hechos de violencia en los que se ha visto envuelta la pareja los último días, que los han llevado incluso a permanecer detenidos en la comisaría de Santa Felicia.

Fue le propio burgomaestre quien dio a conocer -en declaraciones a “América Noticias: Primera Edición”, noticiero con el que se comunicó tras quedar en libertad- que ha tomado la decisión de terminar su vínculo matrimonial con la expresentadora de televisión, con quien se casó en setiembre de 2018 y con quien además tiene un hijo de 8 años.

Al ser consultado sobre si iba a divorciarse, Paz de la Barra afirmó: “Sí, creo que es insostenible (continuar la relación)”. Sin embargo, manifestó que está convencido de que ambos “podemos armonizar, alinear criterios e intereses, y sobre todo el tener a nuestro hijo bien desarrollado, bien educado (...) Yo no quiero ningún enfrentamiento con ella y la voy a apoyar hasta las ultimas consecuencias”

La autoridad edil también fue cuestionado sobre el presunto maltrato psicológico que habría ejercido sobre Sofía Franco y dijo: “Esos son temas de investigación”; al mismo tiempo hizo un importante anuncio y señaló: “Yo voy a pedir la tenencia y custodia de mi hijo”, tras lo cual pidió a los medios de comunicación tratar el tema “con sensatez” ya que de por medio hay un niño de 8 años, su hijo.

Vale resaltar que el jueves último Sofía Franco dio su versión de los hechos en conversación con el programa de Magaly Medina en ATV.

“Estoy nerviosa, en calidad de detenida. Lamentablemente, es una situación que me tiene desgastada. Me tienen separada de mi hijo. Esto va a seguir todavía, mañana me van a llevar a la Fiscalía”, contó. De igual modo, dijo haber aceptado la ayuda del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Yo llamé a las líneas de ayuda porque sinceramente estoy sola en esto. Yo acudí a un amigo de infancia, que es no es el padrino de mi hijo (en referencia a su defensa). Este abogado está ahorita conmigo... Queríamos llegar a una conciliación, pero ya está todo. Estoy muy mal, quiero estar en mi casa con mi hijo”, comentó.

Alvaro Paz de la barra pedirá el divorcio a Sofia





Álvaro Paz de la Barra a Sofía Franco: “Espero que sus enfermedades de drogadicción y alcoholismo sean superados”

