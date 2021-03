El alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, fue puesto en libertad la mañana de este viernes tras permanecer más de 24 horas detenido por los hechos de violencia que protagonizó con su esposa, la expresentadora de televisión Sofía Franco.

A su salida de la comisaría de Santa Felicia, el burgomaestre fue abordado por la prensa y saseguró que la PNP tuvo con él un trato “discriminatorio”. En dichas declaraciones, además, atribuyó a su esposa conductas de riesgo; en las cuales justificó que él busca la tenencia de su menor hijo.

“Quiero ser muy sincero, como es que la vida es tan contradictoria,. Habrán miles de casos como el mío donde hay un trato discriminatorio que se origina de la propia ley. Yo he sido el agraviado, a mi no me han enmarrocado”, inició diciendo.

Paz de la Barra precisó que las marcas “que presenta la madre de mi hijo ha sido por dos cosas: porque ha sido enmarrocada dos veces, por resistencia a la autoridad y por ese video, donde se ve que ha habido un excesivo uso de la fuerza policial durante su intervención”.

La autoridad edil indicó que la noche del jueves se quedó “hasta altas horas de la noche para esclarecer los hechos y es por eso que ahora, me estoy yendo, libre, a pasar mi peritaje psicológico. La madre de mi hijo sigue detenida por desacato al no querer pasar la prueba toxicológica y la prueba de alcoholemia”.

“Yo la voy a apoyar (a Sofía), pero francamente me he sentido agraviado en mi libertad porque me han dejado detenido”, acotó.

Finalmente, reveló que no es la primera vez que ocurre un hecho similar entre ambos sino que han sido “varios episodios”, sin embargo, no quiso dar más detalles y “por la salud emocional de mi hijo prefiero reservarlo en la esfera familiar”. “Yo me armé de valor para denunciar un actor que debí denunciar años atrás y lo hago por mi hijo y voy a pelear por mi hijo”, sentenció.

Vale resaltar que el jueves último Sofía Franco dio su versión de los hechos en conversación con el programa de Magaly Medina en ATV.

“Estoy nerviosa, en calidad de detenida. Lamentablemente, es una situación que me tiene desgastada. Me tienen separada de mi hijo. Esto va a seguir todavía, mañana me van a llevar a la Fiscalía”, contó. De igual modo, dijo haber aceptado la ayuda del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

“Yo llamé a las líneas de ayuda porque sinceramente estoy sola en esto. Yo acudí a un amigo de infancia, que es no es el padrino de mi hijo (en referencia a su defensa). Este abogado está ahorita conmigo... Queríamos llegar a una conciliación, pero ya está todo. Estoy muy mal, quiero estar en mi casa con mi hijo”, comentó.





Álvaro Paz de la Barra a Sofía Franco: "espero que sus enfermedades de drogadicción y alcoholismo sean superados"

