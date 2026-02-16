Sofía Franco bromea con el bajo rating de Magaly Medina: “Ahora llora por su ‘colchón’”

Resumen
Magaly Medina no ha tenido el mejor inicio de temporada con su programa “Magaly TV, la firme”, donde pese a mostrar informes exclusivos sobre Gianluca Lapadula y Laura Spoya, la audiencia no la ha acompañado como quisiera. Al respecto, Sofía Franco ironizó con los bajos números de la ‘Urraca’.
