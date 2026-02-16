Sofía Franco bromea con el bajo rating de Magaly Medina: “Ahora llora por su ‘colchón’”

Magaly Medina no ha tenido el mejor inicio de temporada con su programa “Magaly TV, la firme”, donde pese a mostrar informes exclusivos sobre Gianluca Lapadula y Laura Spoya, la audiencia no la ha acompañado como quisiera. Al respecto, Sofía Franco ironizó con los bajos números de la ‘Urraca’.

En conversación con el diario Trome, Sofía Franco no dudó en referirse al bajo rating de Magaly Medina en su primera semana tras su regreso a la televisión.

“Ahora llora por su colchón, no pues… Aquí no se trata del ‘colchón que te dejen’, el contenido siempre es importante y tratar mal a tu personal ante cámaras, porque no te traen un ‘ampay’, es desagradable”, inició en su declaración.

“El de arriba es el que se encarga. Tanta maldad, tanta burla, tanta falta de respeto, la maldad nunca triunfa”, añadió.

Por otro lado, al hablar sobre sus próximos proyectos, Sofía Franco descartó su continuidad en “Arriba mi gente”, ya que estuvo solo reemplazando a Fernando Díaz durante sus vacaciones.

“Ya no. Tengo proyectos en televisión tanto en Perú como en México, estoy abocada a eso y por eso el viernes presenté mi renuncia ante el Jurado Nacional de Elecciones”, aclaró la expresentadora de TV.