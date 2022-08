Sofía Franco se conectó desde México con el programa “En boca de todos” para pronunciarse respecto a las declaraciones de Jamila Dahabreh, quien aseguró en el programa “Magaly TV: La Firme” que la conductora de televisión esperaba que le dieran una casa a cambio de firmar los papeles para su divorcio de Álvaro Paz de Barra.

“Para eso se quieren contactarme chicos”, fue lo primero que dijo Sofía luego que le presentaran las portadas de los diversos medios nacionales donde se informaba las declaraciones de Dahabreh.

Tras ello, la exconductora de televisión aseguró que no está buscando enfrentarse a nadie, pues asegura que está en una etapa muy bonita de su vida, incluso reveló que retomó el diálogo con el Álvaro Paz de la Barra.

“Yo no estoy en guerra con nadie, estoy en una etapa muy bonita. He retomado el diálogo con Álvaro, yo estoy en México y él está con nuestro hijito. Yo veo que se sienta la otra persona a hablar de menores. Yo creo que involucrar a los chicos no corresponde. Hay que cuidarse de lo que uno conversa”, puntualizó la exconductora de televisión.

En otro momento, Franco sorprendió al revelar que se ha vuelto la “consejera” de su expareja y padre de su hijo. “Yo soy consejera de Álvaro, así a ustedes les suene qué loco. Todos los días hablamos y para bien, este tema también lo hemos tocado y creo que hay que darle un final porque no se trata de aparecer. Yo a esta hora del partido no me voy a estar poniendo en dimes y diretes, nunca lo he hecho”, explicó.

“En este instante, yo le digo que cuide a nuestro tesoro. Agradezco que la vida nos haya dado la oportunidad de llevarnos bien, de aconsejarnos. Yo he dicho que deseo que sea feliz y que encuentre a una persona que le corresponda. Yo no me voy a poner de boca a boca con nadie”, acotó.

Asimismo, la también modelo expresó que no entendía los motivos por los que Jamila Dahabreh se presentó en televisión a hablar sobre una relación que ya terminó.

“Que arregle sus sentimientos, ahora que supuestamente ya no tienen nada, a razón de qué se siente, dice que para no quedar como la amante. Yo creo que hay que dejarlo ahí, no hay que decir si o no, yo no tengo que juzgar ni señalar a nadie”, manifestó.

Al ser consultada sobre si existe la posibilidad de retomar su relación con Álvaro, ella respondió: “Mira yo no voy a hablar de momentos de nosotros, nos hemos dado un tiempo, no lo voy a justificar él sabrá las cosas que hace bien. Hay que hacer las cosas bien”.

Sofía Franco habló sobre relación de Álvaro Paz y Jamila Dahabreh

VIDEO RECOMENDADO

Sofía Franco confirma que su hijo pasará prueba de coronavirus.

Sofía Franco confirmó que su hijo con Álvaro Paz de la Barra pasará prueba de coronavirus.