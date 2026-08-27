La víctima cuenta con el respaldo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para el seguimiento del proceso legal | Foto: ATV Noticias (Captura) / Composición EC
La víctima cuenta con el respaldo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para el seguimiento del proceso legal | Foto: ATV Noticias (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

Michael Smith Tuñoque Pizarro, técnico y camarógrafo de la orquesta Son del Duke, fue denunciado por agredir físicamente a su expareja, una mujer identificada como Alondra, en el parque Dorada de la ciudad de Chiclayo.

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