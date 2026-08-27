Michael Smith Tuñoque Pizarro, técnico y camarógrafo de la orquesta Son del Duke, fue denunciado por agredir físicamente a su expareja, una mujer identificada como Alondra, en el parque Dorada de la ciudad de Chiclayo.

El hecho ocurrió mientras la denunciante trabajaba como mototaxista. Según declaró en ATV Noticias, el sujeto la interceptó, la golpeó en el rostro, la derribó y le exigió las llaves del vehículo, causándole diversas contusiones.

Michael Smith Tuñoque Pizarro es el trabajador de Son del Duke acusado de agresión contra la madre de su hija | Foto: ATV

“Me tira un puño cerrado en la cara, luego me empuja al piso y me exige las llaves de la moto”, declaró Alondra. La mujer indicó que logró defenderse utilizando una piedra, mientras que dos pasajeros y vecinos de la zona intervinieron para auxiliarla.

Durante el altercado, las personas que acudieron en su ayuda también resultaron agredidas físicamente por el denunciado.

El acusado también agredió a dos pasajeros y un vecino que intervinieron en defensa de Alondra | Foto: ATV

El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector, a pesar de que la agredida contaba con medidas de protección y una orden de alejamiento dictadas por un juzgado.

“No es la primera vez que me agrede; ya presenté una denuncia por maltrato físico y psicológico”, señaló Alondra, quien además refirió que el sujeto se niega a cumplir con la pensión alimenticia de su hija de dos años.

La víctima denunció que este ataque se dio a pesar de que contaba con medidas de protección | Foto: ATV

Tras el ataque, la denunciante afirmó que Tuñoque Pizarro le quitó la mototaxi que usaba como herramienta de trabajo. También señaló que contactó a Alex Duque, representante de la orquesta en la que trabaja el acusado, y entregó videos al abogado del grupo, pero no obtuvo respuesta.

La víctima cuenta con el respaldo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para el seguimiento del proceso legal y exige la intervención de las autoridades para garantizar su seguridad y el cumplimiento de los derechos de su menor hija.