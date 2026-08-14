La cantante folclórica Soraya Nieto fue víctima de una agresión mientras realizaba un concierto en el centro poblado de Chumbes, distrito de Ocros, provincia de Huamanga, en la región Ayacucho. La artista se encontraba sobre el escenario cuando un sujeto le lanzó una botella llena de cerveza que impactó directamente en su rostro.

Según contó la artista a RPP, un hombre le lanzó una botella de cerveza, que impactó en su cara y como consecuencia le dejó múltiples cortes. “La botella se rompió en mi rostro y ahí entré en shock. Tenía cortes y la gente vino a auxiliarme”, declaró.

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Asimismo, comentó que el ataque pudo haber tenido consecuencias aún mayores debido a que la botella también pudo alcanzar a otras personas que estaban sobre el escenario. “Si no me caía a mí, igual le caía a cualquiera de los músicos, pero yo me llevé la peor parte”, agregó.

La cantante folclórica Soraya Nieto fue víctima de una agresión mientras realizaba un concierto en el centro poblado de Chumbes, en Ayacucho. (Foto: Captura de video Facebook / Soraya Nieto)

Tras el incidente, la artista recibió atención médica por las heridas ocasionadas. Según informó, el médico le otorgó 12 días de descanso para recuperarse de las lesiones, situación que afectó sus actividades y la obligó a suspender tres presentaciones que tenía programadas.

Por otro lado, el agresor fue identificado como Agustín Vidal Prado Tenorio, quién hasta la fecha se encuentra desaparecido. La artista también informó que el sujeto fue denunciado ante la comisaría de Ocros.

Finalmente, mientras la Policía Nacional del Perú continúa con la búsqueda, Soraya Nieto permanece enfocada en su recuperación y en retomar progresivamente sus actividades artísticas lo más antes posibles.