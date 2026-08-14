La cantante folclórica Soraya Nieto fue víctima de una agresión mientras realizaba un concierto en el centro poblado de Chumbes, en Ayacucho. (Foto: Captura de video Facebook / Soraya Nieto)
La cantante folclórica Soraya Nieto fue víctima de una agresión mientras realizaba un concierto en el centro poblado de Chumbes, en Ayacucho. (Foto: Captura de video Facebook / Soraya Nieto)
Por Redacción EC

La cantante folclórica Soraya Nieto fue víctima de una agresión mientras realizaba un concierto en el centro poblado de Chumbes, distrito de Ocros, provincia de Huamanga, en la región Ayacucho. La artista se encontraba sobre el escenario cuando un sujeto le lanzó una botella llena de cerveza que impactó directamente en su rostro.

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