Lisandra Lizama, exesposa del empresario Mauricio Diez Canseco, fue condecorada en el Congreso de la República como artista, lo que generó una ola de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos. Usuarios cuestionaron el reconocimiento.

Vestida con un blazer claro y pantalón negro, la cantante subió al estrado entre aplausos para recibir la medalla y se mostró agradecida por el homenaje. “Yo soy cubana, pero ya soy peruana de corazón y recibo esto con todo el honor del mundo. Gracias, de verdad”, expresó durante el evento.

Consultada por el programa América Hoy sobre las razones de la condecoración, Lizama respondió por WhatsApp: “Desde que vi que llegó Dayanita ya era obvio todo lo que iba a pasar… entonces desde ese momento me preparé psicológicamente para todo lo que venía. Yo no conozco a nadie en el Congreso ni de la política peruana... a mí solo me citaron para recibir una distinción de artista... la recibí con mucho cariño y ya está”.

Una de las frases que más llamó la atención fue su respuesta cuando le preguntaron por qué había sido premiada: “Aquí querida... Soy artista, ¿sabías?”, escribió la cantante cubana.