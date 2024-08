El deportista peruano Stefano Peschiera se volvió tendencia en redes sociales tras ganar una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos 2024, la primera para el Perú luego de 32 años. El velerista compitió contra los mejores veleristas del mundo y obtuvo 62 puntos netos.

Como se sabe, el Peschiera no solo es conocido por sus logros deportivos, sino que también por en el 2019 fue vinculado con la exchica reality Angie Arizaga . Sin embargo, no se animaron a consolidar una relación sentimental pese a la admiración mutua.

En una ocasión el deportista señaló que no tenía tiempo suficiente para tener una pareja sentimental debido a que estaba muy enfocado en el deporte. Estas declaraciones fueron dadas después de ser captado saliendo varias veces con Arizaga.

“Estoy enfocado en lo que es mi deporte. Si hay una relación más allá de amigos, podría hasta ni siquiera ser saludable por la falta de tiempo que tengo, porque estoy dedicado a mi deporte , por lo menos hasta las olimpiadas (...) La respeto mucho a Angie, por eso le he dado una visita. La respeto por todo lo que hace, es una persona exitosa que ha llegado lejos y eso busco en mi vida”, mencionó.

Stefano habló sobre salidas entre Angie Arizaga y Fabio Agostini

Como se recuerda, Angie Arizaga fue captada en salidas con Fabio Agostini en medio de rumores que la vinculaban sentimentalmente con el velerista peruano Stefano Peschiera. En aquel momento, el deportista indicó ante la prensa que le deseaba lo mejor a la modelo y que solo eran amigos.

“Está bien, le deseo lo mejor a ella en lo profesional y en su vida personal también. Yo no tengo ningún problema, porque somos amigos y no hay ningún inconveniente con eso. Yo estoy soltero, no tengo nada”, señaló.