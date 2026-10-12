Stephanie Cayo sorprendió al hablar abiertamente sobre su relación sentimental con Alejandro Sanz. La actriz peruana ofreció una entrevista a la revista ¡Hola!, en la que expresó sus sentimientos hacia el reconocido cantante español y compartió detalles sobre su vida personal.

“Estoy pasando una etapa de mucho crecimiento y creo que me conozco mucho más. Es un momento bonito, de mucho trabajo también”, manifestó la actriz, quien aseguró sentirse feliz tanto en el ámbito profesional como sentimental, pese a la atención mediática que genera su romance.

Durante la conversación, Cayo fue consultada sobre el espectáculo musical “El alma al aire”, inspirado en las canciones de Alejandro Sanz. La actriz aprovechó para destacar las cualidades humanas de su pareja y expresar públicamente el profundo cariño que siente por él.

Stephanie Cayo confiesa cómo fue el inicio de su romance con Alejandro Sanz. (Foto: Instagram / @unlunar)

“Es así, es un gran hombre, qué voy a decir del hombre que amo”, declaró la protagonista de “Hasta que nos volvamos a encontrar”, dejando en evidencia sus sentimientos hacia el intérprete de “Corazón partío” y “Amiga mía”.

La artista también reconoció que mantener su privacidad representa un desafío. “No es fácil, porque, para mí, no hay que irse a un extremo de sobreexponerse o mostrarlo absolutamente todo, pero tampoco ocultarse”, explicó Cayo.

Asimismo, Stephanie Cayo recordó los rumores sobre un supuesto embarazo que surgieron tras una publicación familiar. La actriz aclaró que todo se trató de una confusión relacionada con un símbolo y confesó que la situación le generó preocupación, especialmente por su abuela de 99 años.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no ocultan su amor y presumen su felicidad en redes sociales. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)

Finalmente, la peruana respondió sobre la posibilidad de volver a contraer matrimonio, luego de su anterior experiencia con Chad Campbell. “Mi mamá me lo pregunta también, y no le contesto. Eso no se sabe nunca, pero no es algo que me quite el sueño”, señaló, dejando abierta cualquier decisión futura.