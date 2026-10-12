Stephanie Cayo habló abiertamente sobre su relación con el cantante español y reveló cómo enfrenta la exposición mediática de su romance. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)
Stephanie Cayo habló abiertamente sobre su relación con el cantante español y reveló cómo enfrenta la exposición mediática de su romance. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)
Por Redacción EC

Stephanie Cayo sorprendió al hablar abiertamente sobre su relación sentimental con Alejandro Sanz. La actriz peruana ofreció una entrevista a la revista ¡Hola!, en la que expresó sus sentimientos hacia el reconocido cantante español y compartió detalles sobre su vida personal.

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