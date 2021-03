La actriz Stephanie Cayo llegó a Perú hace unas semanas y contó en sus redes sociales que este domingo empezó a grabar una película dirigida por su gran amigo, Bruno Ascenzo.

Mediante su cuenta de Instagram, Cayo compartió una fotografía al lado de su amigo y con un mensaje lleno de admiración hacia él.

“Hoy empezamos a filmar una película que has escrito como un sueño, que me hace llorar cada vez que la leo. Sé que pensaste un poco en mí cuando la escribiste, y aún no sé cómo tengo tanta suerte, algo debo haber hecho bien para aún nos sigamos queriendo tanto”, afirmó la actriz en su publicación.

“Te admiro y soy tan feliz de poder compartir esta experiencia contigo. Director mío de mi vida, te quiero hasta el más allá”, concluyó Stephanie Cayo.

Por su lado, Ascenzo compartió en sus redes sociales una fotografía de su guion, donde señala que está en el primer día de grabación. Aún no se conoce cuál es el proyecto que presentarán ni que actores participarán.

VIDEO RECOMENDADO

Tula Rodríguez se autodenomina la gemela de Stephanie Cayo

Tula Rodríguez se autodenomina la gemela de Stephanie Cayo