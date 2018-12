Stephanie Cayo enamora en su recorrido por el parque nacional del Valle de la Muerte

La actriz Stephanie Cayo visitó el parque nacional del Valle de la Muerte en California y compartió fotografías de su recorrido por el imponente desierto.

La artista peruana radica en Estados Unidos desde hace seis años. En enero del 2018 se casó con el empresario Chad Campbell en Cartagena de Indias (Colombia).

A través de Instagram, la artista comparte con sus seguidores fotografías de sus recorridos turísticos por diferentes lugares del mundo.

La actriz de 30 años es hija de Mario Cayo Quintana y Ana Cecilia Sanguineti Bernales. Es hermana de Fiorella y Bárbara Cayo.

A los nueve años tuvo su primer encuentro con la ficción en "Travesuras del corazón"​. Cinco años después, en 2004, obtuvo su primer rol protagónico interpretando a Paloma Velacochea en "Besos Robados, producción que le dio notable popularidad. Desde entonces su carrera como actriz ha ido en ascenso.



Tras estudiar actuación en TVI Actors Studio de Nueva York y luego baile en el Broadway Dance Center, Stephanie logró ingresar al mercado internacional. Formó parte de producciones colombianas como "La marca del deseo" y participó como antagonista en Doña Bella de RCN Televisión y Telefutura.

En 2012 actuó en "El secretario" de Caracol Televisión, trabajo por el cual fue reconocida con el Premio India Catalina a la Mejor Actriz Protagónica.

Ese mismo año protagonizó el musical Chicago como Roxie Hart en el Royal Center de Bogotá. Stephanie Cayo también ha integrado ficciones como "La Hipocondríaca", "Club de cuervos" de Netflix y "El Comandante".

Paralelamente a su labor como actriz, Stephanie incursionó en la música con el tema en inglés "Let Me Go". Entre sus propuestas musicales también figuran "El alquimista" y "Llegaré".