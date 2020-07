La actriz Stephanie Cayo utilizó sus redes sociales para compartir una fotografía inédita del elenco infantil de “Travesuras del corazón”. En la imagen, se puede apreciar a la actriz, cuando apenas tenía nueve años y estaba dando sus primeros pasos en la pantalla chica. En la ficción interpretó a la carismática Cinthia.

A través de su cuenta de Facebook, la actriz peruana que triunfa en Hollywood recordó su participación en la telenovela “Travesuras del corazón”, serie que sin duda fue el semillero de muchos actores peruanos que ahora suenan en el extranjero.

“#tbt de... ‘Travesuras del corazón’. Tenía 9 años. Me sentía grande grabando mi primera serie de televisión. Llevo toda una vida en esto y no me aburro. Siempre supe que estaba loca. Y que rico es estar así de loco por algo que amas. #travesurasdelcorazón #act #ivebeendoingthisforeverbitch”, escribió la actriz junto a la imagen.

En tan solo un par de horas, la publicación de Stephanie Cayo en Facebook ha conseguido más de 10 mil reacciones y cientos de comentarios que la felicitan por el gran crecimiento de su carrera artística.

Como se recuerda, la telenovela peruana “Travesuras del corazón” fue creada por Iguana Producciones y Venevisión en 1998, y fue transmitida por señal abierta a través de Panamericana Televisión.

La ficción nacional, que tuvo como protagonista a Patricia Pereyra, contó con 100 capítulos que fueron transmitidos también en otros cinco canales de la región. Junto a Stephanie Cayo, otros artistas que brillaron tras la telenovela son: Bruno Ascenzo, Jimena Lindo, Yvonne Frayssinet, Vanessa Terkes, Gian Piero Díaz, entre otros.

