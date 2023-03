Stephanie Cayo no quedó callada y salió a defender, además de respaldar, a su hermana mayor Fiorella Cayo, tras el ampay de “Amor y fuego” que captó a la cantante y bailarina besando apasionadamente a quien sería su nuevo saliente.

Luego de la difusión de estas imágenes en el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la mayor de las Cayo recibió duras críticas por la intensidad de las muestras de afecto que tuvo en la vía pública. Ante esto, la exTorbellino salió a aclarar que estaban en un lugar privado.

Por lo que, la menor de las Cayo mostró su respaldo a su hermana a través de un mensaje en su una publicación de Instagram, donde ahora ha ocultado los comentarios, luego de que haya sido duramente cuestionada por sus actos con un misterio hombre, con el que fue vista muy cariñosa.

“El prejuicio a la basura. Tú estabas en un lugar privado, en tu edificio, no era un lugar público como piensan los que no saben. Tienes todo el derecho del mundo de defenderte de personas que se metieron al estacionamiento de un edificio que no era el suyo (era el tuyo) para grabarte. Lástima por ellos. Tú, mi amor, eres fuego”, dice el texto.

¿Qué dijo Fiorella Cayo tras su ampay?

La bailarina Fiorella Cayo utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a Rodrigo González y Gigi Mitre tras la difusión de las imágenes que protagonizó con un joven, a quien se le puede ver besando efusivamente en lo que parece ser un estacionamiento.

“¿Qué están haciendo como programa?, ¿qué están haciendo con la sociedad? Por rating, por plata y seguidores se han olvidado de todo el respeto a la intimidad de alguien. Yo a ese programa le había dado una entrevista”, dijo la hermana de Bárbara Cayo.