Stephanie Cayo no quiere hablar nada sobre los rumores de la presunta ruptura con Maxi Iglesias. La intérprete peruana se enojó con el reportero de ‘Amor y Fuego’ que le consultó sobre su relación con el actor español.

En las imágenes difundidas como parte del delante del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, se ve la reacción poca amistosa de la amiga de Bruno Ascenzo y de sus hermanas.

En el corto video se puede ver al reportero de ‘Peluchín’ abordar a Stephanie Cayo junto a sus hermanas, quienes no dudaron en defenderla y procedieron a retirarse del lugar y evitar declarar sobre el Maxi Iglesias.

Stephanie Cayo se mostró evasiva a hablar sobre Maxi Iglesias y respondió contundentemente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

“No, chicos, eso no se hace. No chicos, por favor”, indicó la interprete mientras era escoltada por sus hermanas.

Cabe recordar que, la relación de Stephanie Cayo y Maxi Iglesias se encuentra en las portadas de diarios españoles, luego de que la actriz peruana recibiera sus 35 años sin su pareja sentimental. Esto habría despertado rumores de una nueva ruptura.

Fiorella Cayo defiende a su hermana Stephanie

Fiorella Cayo arremetió contra los reporteros y los tildó de irrespetuosos mientras acompañaba a su hermana menor.

“Qué falta de respeto. Vámonos, vámonos”, expresó la también actriz. Además, les exigió a los hombres de prensa que respeten el momento familiar.

“Chicos tienen que respetar, estamos las hermanas. Un poquito más de respeto, ¿ya?”, agregó.