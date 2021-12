El nombre de Stephanie Cayo volvió a acaparar las portadas de la prensa después de que el actor español Maxi Iglesias compartiera en sus redes sociales una serie de fotografías en la que aparece muy cariñoso con la actriz peruana, con quien se le ha vinculado sentimentalmente desde que ella anunció el fin de su matrimonio con Chad Campbell.

“El filósofo británico Francis Bacon dijo que la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Si ‘quien tiene un amigo tiene un tesoro’ entonces… cuando es mucho más que una amiga... ¿Qué hay más que un tesoro?”, escribió Maxi en la leyenda de la publicación.

En las imágenes, Iglesias aparece cargando a la menor de las hermanas Cayo con un fondo rodeado de flores. En otra fotografía, él aparece mirando a la actriz peruana; sin embargo, no la etiquetó en la publicación de Instagram.

Como se recuerdo, el actor y Stephanie Cayo se conocieron en el rodaje de “Mochileros”, la primera película que Netflix produjo en Perú en alianza con la productora Tondero.

Pero… ¿Qué ha dicho Stephanie Cayo cuando se le ha preguntado por Maxi Iglesias?

En junio de este año, luego de confirmarse su separación de Chad Campbell, la actriz peruana fue vinculada sentimentalmente con Maxi Iglesias. La peruana utilizó su cuenta de Instagram para responder una publicación de la revista Cosas, donde aclaró la relación que mantenía con el intérprete español.

“No somos novios, somos amigos. No le quieran poner un novio a cada chica soltera”, escribió Stephanie Cayo en su comentario, el cual estuvo acompañado de un emoji con un beso.

Los rumores en torno a una posible relación entre Stephanie Cayo y Maxi Iglesias surgieron a raíz de unas fotografías compartidas por la revista ¡Hola!, donde se ve a los actores en actitudes cariñosas, paseando por las calles de Málaga, España, donde llegaron para promocionar “Mochileros”, la película que rodaron en Perú.

Stephanie Cayo comentó una publicación de la revista Cosas, y explicó su relación con Maxi Iglesias. (Foto: Captura de IG)

Separación de Chad Campbell

En junio de este año se conoció que Stephanie Cayo y Chad Campbell se separaron luego de tres años de matrimonio y ocho en total de relación. Ana Cecilia Sanguinetti, madre de la actriz, se encargó de confirmar la noticia que inició como un rumor. Sin embargo, se desconoce los motivos que ocasionaron el fin de la relación.

La peruana y el empresario estadounidense se conocieron una noche en Nueva York, Estados Unidos, cuando ella celebraba el fin de un curso de actuación y él, a cargo de la gerencia de hoteles, se aseguraba de que todo estuviera marchando impecablemente en el bar del Cosby Hotel de Soho.

A finales de 2013, la pareja inició su relación a distancia. Pero tiempo después, Chad decidió dejar Nueva York y se compraron una casa en Los Ángeles, en las colinas sobre Sunset Strip.

La pareja se comprometió dos años después, en 2015, así lo dio a conocer la menor de las hermanas Cayo en sus redes sociales. “Me dijo que lo único que quería para su cumpleaños, Navidad, y todos los días. era a mí. Que dijera que sí. (…) Fue un día muy muy feliz”, escribió en Instagram.

Finalmente, en 2018, luego de cinco años de romance celebraron su boda en la ciudad de Cartagena de Indias, en Colombia. Al evento asistieron todos sus familiares y algunos amigos cercanos.

“La separación es definitiva”, afirmó la actriz tras el fin de su relación

En agosto pasado, Stephanie Cayo habló por primera vez sobre su separación con Chad Campbell, a través de un extenso mensaje en su perfil de Instagram, la actriz peruana explicó los motivos de su nueva etapa sentimental.

“Me casé con un hombre extraordinario. Una buena persona de corazón. Estoy feliz de haber aprendido todo lo que aprendimos juntos en los últimos 8 años. Llegamos a la vida del otro en un punto de nuestro viaje en el que nos necesitábamos. Hemos crecido juntos y nos hemos convertido en mejores seres humanos. Hemos tenido una hermosa aventura juntos. Hicimos la promesa de apoyar los sueños del otro sin importar nada. Ahora cada uno debe seguir lo que nos hace sentir verdaderamente uno y vivos”, señaló la intérprete de 33 años.

En su mensaje público, Cayo explicó que está separada de Campbell desde inicios de 2021. “A principios de este año decidimos separarnos y recién ahora hemos decidido hablar de ello. La separación es definitiva”, contó. Stephanie también aclaró que su divorcio no se debe a una tercera persona: “Nadie lastimó a nadie y siempre nos hemos valorado y respetado”.

Stephanie Cayo: “Sentimentalmente me encuentro en una etapa de florecimiento”

Semanas atrás, Cayo al ser consultada directamente sobre su situación sentimental, respondió: “¿Si estoy enamorada actualmente, si tengo un romance con Maxi Iglesias? Eso no te puedo responder”.

“Estoy en una etapa de florecimiento. He pasado este año muchas cosas, he aprendido mucho de mí, aprendí a mirarme, a quererme, a ser mi mejor amiga, a disfrutar de mi compañía, de mi tiempo a solas, me he enfocado a mi trabajo”, añadió en una entrevista con el diario El Comercio.

Asimismo, la actriz peruana reaccionó a la reciente publicación que hizo Maxi Iglesias en su perfil de Instagram, y en los comentarios escribió: “Que bonito... que bonito... es lo bonito. De tu corazón... que abarca y lo puede todo”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Conoce la experiencia de Stephanie Cayo al trabajar con Mel Gibson

La actriz peruana Stephanie Cayo reveló que los nervios la traicionaron al compartir roles junto al experimentado actor Mel Gibson. null