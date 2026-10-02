Stephanie Cayo y Alejandro Sanz se lucieron durante la presentación de “El alma al aire”, musical inspirado en cuatro canciones del artista español. (Foto: Instagram / @elalmaalairemusical)
Stephanie Cayo y Alejandro Sanz se lucieron durante la presentación de “El alma al aire”, musical inspirado en cuatro canciones del artista español. (Foto: Instagram / @elalmaalairemusical)
Por Redacción EC

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo protagonizaron una esperada aparición en Madrid. El cantante español y la actriz peruana posaron juntos por primera vez en un evento público, demostrando que su relación sentimental atraviesa uno de sus mejores momentos.

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