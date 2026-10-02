Alejandro Sanz y Stephanie Cayo protagonizaron una esperada aparición en Madrid. El cantante español y la actriz peruana posaron juntos por primera vez en un evento público, demostrando que su relación sentimental atraviesa uno de sus mejores momentos.

La pareja asistió a la presentación de “El alma al aire”, musical inspirado en cuatro canciones del intérprete español. El evento se realizó en el Teatro Ocaso Coliseum de Madrid, donde ambos se mostraron sonrientes ante las cámaras durante el photocall oficial de la producción.

Stephanie Cayo no fue la única que acompañó a Alejandro Sanz en esta importante noche. El artista también estuvo junto a sus cuatro hijos: Manuela, Alexander, Dylan y Alma, quienes se reunieron para respaldarlo en el estreno de este nuevo proyecto vinculado a su trayectoria musical.

De esta manera, Sanz posó ante la prensa acompañado por la actriz peruana y sus hijos, una imagen inédita hasta el momento. Si bien Stephanie Cayo ya había compartido anteriormente con ellos en privado, esta fue la primera ocasión en la que todos aparecieron juntos durante un acto público.

La cercanía entre Cayo y los hijos del cantante ya había quedado evidenciada meses atrás. En agosto, la pareja disfrutó de unas vacaciones familiares en Mallorca, donde compartieron varios días a bordo de un yate junto a Manuela, Alexander, Dylan y Alma.

La historia entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayo cobró fuerza públicamente a inicios de 2026, cuando la peruana acompañó al español durante algunas fechas de su gira por Latinoamérica. Meses después, en abril, ambos se mostraron juntos y se besaron durante un concierto que Sanz ofreció en Nueva York.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo ya no ocultan su amor y presumen su felicidad en redes sociales. (Foto: Instagram / @alejandrosanz)

Cabe resaltar que, durante la presentación del musical, Sanz destacó la importancia de estar acompañado por sus seres queridos y aseguró que “familia y amigos no pueden faltar nunca” a su lado en ocasiones especiales como el mencionado estreno.