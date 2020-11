Stephanie Valenzuela atraviesa un difícil momento en su vida tras denunciar ante las autoridades de México a su pareja, el actor Eleazar Gómez, por agresión. Ahora, la madre de la modelo peruana ha roto su silencio y se pronunció al respecto.

En comunicación telefónica con el programa “Amor y Fuego”, Silema Yábar, madre de Stephanie Valenzuela contó que la noticia la sorprendió, pero que afortunadamente la modelo está acompañada de su hermano.

“Estamos muy preocupados. Gracias a Dios ya pasó todo y está con su hermano que nos está representando. Ella no quiere hablar con nadie en realidad. Yo creo que lo que pasa es que a veces las personas se callan y cuántas veces habrá pasado”, manifestó la madre de Stephanie.

Asimismo, Silema Yábar contó que la modelo le dijo que iría hasta las últimas consecuencias con su denuncia, ya que no quiere que otra chica sufra como ella lo está haciendo.

“Cuando hablé con ella, en el primero momento me dijo: ‘mamá yo pienso que de verdad no quisiera que nunca más le pase esto a nadie, por eso a mí no me importa el escándalo. Yo no voy a dejar que otra chica sufra lo que estoy sufriendo yo’. Su papá no sabes cómo está. Esto para nosotros es terrible”, mencionó sobre lo que le habría dicho su hija.

STEPHANIE ROMPE SU SILENCIO

A través de sus representantes y mediante un audio en el cual se le escucha con la voz entrecortada, la también exchica ‘reality’ se dirigió a todos sus fanáticos y la opinión pública, para manifestar que se encuentra bien y precisó que dejará que sean las autoridades quienes se encarguen del artista.

“Solo quería agradecerles por el apoyo, por el cariño. Ya estoy más tranquila, y solo quiero decir que todo va a seguir en manos de la justicia. Muchísimas gracias”, se escucha decir a Stephanie Valenzuela con la voz entrecortada.

