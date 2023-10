La actriz Stephany Orúe, reconocida por sus diversos papeles que ha tenido en cine y televisión, reveló que tiene planes de tener hijos y formar un hogar con su pareja Jorge ‘el Chino’ Sabogal. Cabe señalar que esta relación empezó luego de su divorcio del deportista polaco Adrián Sikorski.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la actriz que forma parte de la telenovela “Perdóname” contó que se enamoró del ‘Chino’ Sabogal por “su energía”. Además, cuenta que ya se están preparando para ser padres.

“Después del divorcio yo quise estar un tiempo sola para reflexionar, pensar muchas cosas, hasta que conocí al ‘Chino’ (Jorge Sabogal) y todo cambió. Realmente me siento plena con él, tenemos muchas cosas en común, como la pasión por la música. Tenemos la ilusión de formar un hogar, nos estamos preparando para ser papás”, contó.

“El ‘chino’ tiene como una dualidad bien marcada y eso me encanta. Cuando estamos en la casa, en plan muy romántico, se vuelve como un osito de peluche, pero cuando estamos en la calle es como un ‘rockstar’, me hace sentir muy protegida”, añadió al citado medio.

Uno de los momentos más duros de su vida

Según contó la actriz Stephany Orúe, hace no mucho tiempo sufrió una pérdida y se preocupó mucho porque pensaba que no iba a poder convertirse en madre; sin embargo, los doctores le explicaron que no es una situación ajena a las madres primerizas, por lo que mantiene intacto el sueño de convertirse en madre.

“Hace no mucho tuve una pérdida. En ese momento tuve muchísimo miedo, no sabía nada del tema, lo primero que le pregunte al doctor fue ‘¿Eso qué quiere decir, que no puedo ser mamá?’. Pero me explicaron que es muy común en mamás primerizas. Ya no tenemos miedo, sino tenemos la ilusión más fuerte de que sí sucederá”, aclaró Orúe.

