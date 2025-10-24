Steve Palao y Beatriz Cahuas, madre de su última hija, no lograron un acuerdo de conciliación sobre el monto de pensión alimentaria, en medio de acusaciones de incumplimiento de responsabilidades paternales por parte del deportista.

En declaraciones para 'Amor y Fuego’, Beatriz y su abogada, Rosario Sasieta, acusaron a Palao de ofrecer solo S/ 600 para los gastos alimenticios de su hija, adoptando una actitud defensiva durante las negociaciones, según dijeron.

“Espero que por fin él se dé cuenta de que mi pequeña no vale 600 soles , que 600 soles es lo que él quiere dar y pues, estamos en la lucha de que él pueda dar un poco más de lo que se merece mi pequeña, aparte que hace dos meses él no ha aportado absolutamente nada”, expresó Cahuas.

¿Steve Palao podría perder la tenencia de su última hija?

Al concluir la reunión, la defensa de Cahuas confirmó que no se alcanzó un acuerdo, detallando que la propuesta de Palao era de S/600, un monto que “difiere totalmente a las necesidades de la niña”, y que el pedido de la madre es “considerablemente mayor”.

“Se le explicó, se le trató dar a entender que con esa cantidad la bebé no vive. Es por ella, no es por mí, es por la bebé, pero no se pudo llegar a un acuerdo” , señaló la madre, quien también afirmó que Palao no ha tenido acercamiento con la menor desde agosto .

Beatriz Cahuas, madre de la hija de 7 años de Steve Palao, afirma que él no le pasa pensión a su pequeña hace dos meses.

Además, Cahuas comentó que “no puede forzar el cariño de Steve por su hija”, aunque esperaba su acercamiento. Por ello, ahora pedirá la patria potestad completa. “Si no quiere acercarse, que cumpla con su obligación económica”, dijo.

¿Qué respondió Steve Palao ante la fallida conciliación con Beatriz Cahuas?

Por su parte, a la salida del centro de conciliación, Steve Palao fue abordado por las cámaras 'Amor y Fuego’, mostrando una actitud de visible incomodidad y molestia, arremetiendo contra los reporteros.

“¿Qué le pasa? ¿Alguna vez le he dado un reportaje o algo? ¿Qué le pasa?”, respondió el ganador de ‘El Gran Chef: Famosos’, argumentando que no es figura pública y no tiene la responsabilidad de responder.

“Yo no soy personaje público, amigo. Ya conversaremos…” , expresó inicialmente, para luego reiterar: “Vuelvo a repetir, yo no soy una persona pública, déjame tranquilo, me estás molestando. Qué mal manera de hacer periodismo”.

En ese sentido, ante la falta de acuerdo, la abogada de Beatriz comento que todavía tratarán soluciones extrajudiciales, pero que, de no hacerlo tomarán la vía judicial, donde advirtió: “Ahí sí no hay piedad”.

Steve Palao se negó a responder por la conciliación