Almendra Gomelsky, quien fue una de las dalinas emblemáticas de ‘Nubeluz’, reveló por qué no estará en la película ‘Sube a mi nube’ de Sergio Barrio. La actriz mostró su incomodidad al contar que no había tenido la oportunidad de ver el teaser.

Mediante una entrevista con ‘El Reventonazo de la Chola Chabuca’, la figura televisiva reveló que fue contactada por la producción del mencionado film, pero ella decidió no participar por no estar de acuerdo con el enfoque.

“Me llamaron antes de la pandemia con la idea de realizar esta película. Me explicaron un poco de lo que querían hacer y me pidieron ayuda para la difusión, pero les dije que no estaba interesada, ya que no me convencía el enfoque que estaban dando”, dijo.

En esa misma línea, comentó que tiene esperanzas de que el director y los productores respeten la memoria de su excompañera, Mónica Santa María.

“Yo espero que como son personas que admiro, los quiero los que están detrás de la película, que le hagan con todo el respeto que se merece la memoria de Mónica y el nombre de ‘Nubeluz’. Al final, todavía la película no sale, no lo sé”, mencionó.

¿De qué trata ‘Sube a mi Nube’?

‘Sube a mi nube’ pretende recordar el legado que dejó ‘Nubeluz’, recuerdo intacto entre quienes crecieron. Se presenta como una oportunidad para revivir los logros del programa, las adversidades tras la muerte de Mónica Santa María y la influencia duradera en la cultura popular de distintas generaciones y regiones.