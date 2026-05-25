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Suhaila Jad, esposa de André Carrillo, confirma separación del futbolista: “Se aprovechó de mi amor”. (Foto: Instagram / @suhailajad)
Suhaila Jad, esposa de André Carrillo, confirma separación del futbolista: “Se aprovechó de mi amor”. (Foto: Instagram / @suhailajad)
Por Redacción EC

Luego de poner al descubierto una presunta infidelidad de André Carrillo, Suhaila Jad, esposa del futbolista, anunció su separación definitiva. Con una extensa carta en redes sociales, la modelo compartió pasajes de la difícil vida que tuvo al lado de la ‘Culebra’, donde soportó momentos de “sufrimiento, faltas de respeto y mentiras”.

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