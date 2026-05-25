Luego de poner al descubierto una presunta infidelidad de André Carrillo, Suhaila Jad, esposa del futbolista, anunció su separación definitiva. Con una extensa carta en redes sociales, la modelo compartió pasajes de la difícil vida que tuvo al lado de la ‘Culebra’, donde soportó momentos de “sufrimiento, faltas de respeto y mentiras”.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Suhaila Jad, publicó un sentido mensaje en el que cuestionó duramente al futbolista peruano, de quien dijo que “se creyó con el derecho de humillarme, mentirme, faltarme al respeto y destruirme”.

“Mientras tanto, yo seguía amando, cuidando, respetando y protegiendo a mi familia, sosteniendo a mis hijos cuando no tenía fuerzas y acompañando incondicionalmente”, expresó en su comunicado Jad, aún esposa del jugador del Corinthians de Brasil.

Suhaila Jad, esposa de André Carrillo, confirma separación del futbolista: “Se aprovechó de mi amor”. (Foto: Instagram / @suhailajad)

Según explicó la modelo, intentó sobrellevar los problemas al lado de André Carrillo por sus hijos y por el sueño de tener una familia; sin embargo, no estaba atravesando un buen momento a nivel emocional.

“Quiero dejar en claro que yo seguía ahí (repito, equivocadamente) únicamente por amor y por mis hijos. Me fui hace meses, con la conciencia tranquila, sabiendo que yo sí amé, cuidé, respeté y protegí a mi familia. Nadie tiene derecho a hacer vivir una vida a una persona engañada que jamás hubiera elegido”, precisó.

“Me robó lo que debieron ser algunos de los momentos más especiales de mi vida y se convirtieron en sufrimiento, tristeza, soledad y supervivencia. Se aprovechó de mi amor real, genuino y puro, de mi sueño de tener mi propia familia. Sufría en silencio y llore tanto, en tantos sitios”, agregó Suhaila Jad.

Con un extenso mensaje en redes sociales, Suhaila Jad confirmó su ruptura sentimental del André Carrillo. (Foto: Instagram / @suhailajad)

Como se recuerda, Suhaila Jad recurrió a sus redes sociales para compartir la fotografía de un arete en el que revelaba que había encontrado el accesorio en el carro del futbolista. Con su publicación, la modelo intentó poner al descubierto una posible infidelidad de André Carrillo.