A semanas de confirmar el fin de su relación con André Carrillo, la modelo española Suhaila Jad anunció su separación del futbolista peruano, a quien acusó de infidelidades reiteradas y de organizar reuniones con otras mujeres en Perú y Brasil.

Según el pronunciamiento de Jad, el exjugador de Alianza Lima hizo estos eventos en dos ocasiones distintas. La primera ocurrió en el Perú durante sus convocatorias con la selección nacional, mientras que la segunda fue en Brasil.

De ese modo, la modelo relató que se enteró de este último episodio mediante una queja formal de un vecino que recibió su hija, la cual reportaba que un vehículo perteneciente a una de las invitadas bloqueaba su garaje.

“Me pidió perdón diciendo que yo no me lo merecía, que en once años no tenía una sola cosa mala que decir de mí y que sabía lo muchísimo que lo había querido y cuidado. Me confesó que había hecho una fiesta con sus amigos del Corinthians y nueve mujeres”, manifestó en redes sociales.

Jad también acusó al deportista de haber usado a sus trabajadoras del hogar para cubrir esas reuniones. Según dijo, al inicio habrían ocultado lo ocurrido, pero después le confesaron llorando que se sintieron muy incómodas durante ese trabajo.

Video sobre John Kelvin, quien declara ante el Ministerio Público respecto a una denuncia relacionada con Dalia Durán. En el contexto, niega hechos de violencia contra ella y su menor hijo, y habla de medidas de protección, conflictos familiares y el proceso legal en curso.

La modelo describió que la situación le provocó un fuerte cuadro de ansiedad, con dificultades para respirar y un ritmo cardíaco acelerado, debido a la frustración y la humillación sufrida.

El malestar se incrementó cuando intentó solicitar los registros de identidad de las visitas a la seguridad del condominio y el acceso le fue denegado por no contar con la autorización expresa de Carrillo.

Comunicado de Suhaila Jad

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