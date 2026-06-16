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La modelo reveló que el peruano confesó haber organizado con nueve mujeres en Brasil | (Foto: Instagram / @suhailajad - @carrillo)
La modelo reveló que el peruano confesó haber organizado con nueve mujeres en Brasil | (Foto: Instagram / @suhailajad - @carrillo)
Por Redacción EC

A semanas de confirmar el fin de su relación con André Carrillo, la modelo española Suhaila Jad anunció su separación del futbolista peruano, a quien acusó de infidelidades reiteradas y de organizar reuniones con otras mujeres en Perú y Brasil.

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