Suhaila Jad volvió a dirigirse a André Carrillo. Foto: Instagram
Suhaila Jad volvió a dirigirse a André Carrillo. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Suhaila Jad volvió a pronunciarse sobre su relación con André Carrillo y compartió un contundente mensaje dirigido al futbolista peruano. La modelo española recordó presuntos episodios de infidelidad, engaños y faltas de respeto que, según su versión, marcaron los 12 años que permanecieron juntos.

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