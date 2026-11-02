Suhaila Jad volvió a pronunciarse sobre su relación con André Carrillo y compartió un contundente mensaje dirigido al futbolista peruano. La modelo española recordó presuntos episodios de infidelidad, engaños y faltas de respeto que, según su versión, marcaron los 12 años que permanecieron juntos.

La madre de los tres hijos del deportista publicó su descargo en las historias de Instagram el viernes 30 de octubre. En sus palabras, aseguró que todavía no consigue dejar atrás algunas situaciones que habría vivido durante su relación y que estas afectaron su bienestar físico y emocional.

Desde que ambos comunicaron el final de su vínculo, Jad ha utilizado sus redes sociales para expresar su versión de lo ocurrido. Esta vez, sus declaraciones estuvieron centradas en los comportamientos que atribuye al futbolista y en las consecuencias que asegura haber enfrentado.

Composición de imagen de Suhaila Jad y el futbolista André Carrillo. Foto: Instagram

¿Qué le dijo Suhaila Jad a André Carrillo?

En una de sus historias de Instagram, la modelo manifestó su molestia por las situaciones que, según afirma, ocurrieron mientras mantenían una relación.

“No te perdono las faltas de respeto, no te perdono las humillaciones, no te perdono que me hayas robado años viviendo engañada”, escribió Jad.

Asimismo, sostuvo que, de haber conocido determinados comportamientos del futbolista, habría tomado una decisión diferente respecto a su permanencia en la relación.

“Sabías perfectamente que nunca me hubiera quedado de haber sabido quién eras y las cosas que hacías”, añadió.

La española también hizo referencia a la convivencia familiar y cuestionó que, presuntamente, Carrillo hubiera permitido el ingreso de otras mujeres a la vivienda donde residían sus hijos.

Según su relato, estas situaciones no solo afectaron la relación de pareja, sino que también la expusieron ante personas de su entorno.

Uno de los pasajes más llamativos de su pronunciamiento estuvo relacionado con una mujer del colegio de sus pequeños. Jad aseguró que esta persona intercambiaba mensajes con André Carrillo a sus espaldas y que, pese a ello, la invitó junto a uno de sus hijos a una celebración de cumpleaños.

“No te perdono que me expusieras a la burla de otras mujeres. No te perdono que permitieras que una madre de la escuela de mis hijos, con la que te escribías mensajes a mis espaldas, nos invitara a mi hijo y a mí a un cumpleaños”, escribió.

La modelo también manifestó que los episodios que describe tuvieron consecuencias en su descanso y bienestar emocional.

“No te perdono las noches y noches que pasé sin poder dormir. No te perdono las secuelas que me ha dejado todo lo que me hiciste pasar”, expresó.

A ello agregó el desgaste físico y psicológico que, según indicó, experimentó mientras estaba a cargo de sus tres hijos.

Suhaila Jad expone señalamientos sobre su relación con el futbolista André Carrillo. Foto: Instagram/Suhaila Jad

“No te perdono mi agotamiento físico y psicológico cuando sabías perfectamente que mis hijos dependían de mí”, añadió en sus historias.

La modelo aseguró que no desea que André Carrillo sufra

Pese a la dureza de sus declaraciones, Suhaila Jad aclaró que no desea que el futbolista atraviese situaciones negativas ni que sufra por lo ocurrido.

“Y sí, no soy rencorosa; te deseo que te vaya bien porque yo no me alegro del mal ajeno, ni me hace sentir mejor ver sufrir a nadie, ni eso borraría el daño que me hiciste”, manifestó.

En la parte final de su mensaje, Jad hizo una distinción entre un error circunstancial y las decisiones que, desde su perspectiva, fueron tomadas de manera consciente.

“Yo no perdono a quien libremente decidió destruirme”, afirmó.

Luego, añadió: “Lo tuyo no fue un error de esos que cualquiera puede cometer; lo tuyo fueron decisiones que tomaste de forma libre y egoísta, plenamente consciente de que atentaban contra la dignidad de una persona y sabiendo el dolor que podías causar”.

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