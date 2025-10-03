La modelo Suheyn Cipriani anunció que iniciará un proceso judicial contra el cantante de salsa César Vega para definir el monto de manutención para la hija que tienen en común, esto luego de supuestas conciliaciones que no tuvieron éxito.

Y es que, según Cipriani, el artista consideraba suficiente abonar S/ 2,000 (dos mil soles) para los gastos de su hija. Esto no habría sido aceptado por Cipriani, quien estaría pidiendo una cantidad mayor.

“Ahorita hicimos una conciliación, no llegamos a conciliar porque él me estaba ofreciendo 2,000 soles para la bebé y vamos a ir a juicio” , declaró al ser entrevistada por Magaly Medina en su programa de ATV.

Por otro lado, Cipriani también se refirió a su relación actual con Vega, la cual describió como nula. “No sé nada de él. Ya mi relación es nula. Yo tengo bloqueados a sus familiares”, señaló la exreina de belleza.

La disputa por la pensión alimenticia se suma a los problemas legales entre Suheyn y César, ya que, meses atrás, denunció al salsero por agresión física.