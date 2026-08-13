La modelo comenzó una nueva etapa junto al empresario Luis Felipe Zapata, con quién lleva dos meses de feliz romance. (Foto: Instagram / @suheyncipriani)
La modelo comenzó una nueva etapa junto al empresario Luis Felipe Zapata, con quién lleva dos meses de feliz romance. (Foto: Instagram / @suheyncipriani)
Por Redacción EC

Suheyn Cipriani atraviesa una nueva etapa personal y familiar tras mudarse junto a sus dos hijos a un departamento frente al mar, en Miraflores. Este cambio contó con el respaldo de su pareja, Luis Felipe Zapata, quien participó en el traslado de sus pertenencias. Además, la modelo confesó que lleva dos meses de relación y es la más estable que ha tenido hasta el momento.

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