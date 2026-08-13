Suheyn Cipriani atraviesa una nueva etapa personal y familiar tras mudarse junto a sus dos hijos a un departamento frente al mar, en Miraflores. Este cambio contó con el respaldo de su pareja, Luis Felipe Zapata, quien participó en el traslado de sus pertenencias. Además, la modelo confesó que lleva dos meses de relación y es la más estable que ha tenido hasta el momento.

En un informe emitido en el programa de “Magaly TV, la firme”, se dio a conocer algunos detalles de la mudanza de Suheyn Cipriani. Según revelo la modelo, el cambio de domicilio representa una nueva etapa junto a sus hijos.

“Estoy muy feliz de que se haya dado tan bien… Voy a trasladar mi set hermoso, que fue mi primer set, al nuevo departamento”, comentó la modelo al referirse a la mudanza.

Suheyn Cipriani comenzó una nueva etapa junto al empresario Luis Felipe Zapata, con quién lleva dos meses de feliz romance. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme)

Asimismo, Cipriani confesó que actualmente mantiene una relación sentimental con el empresario Luis Felipe Zapata. La pareja oficializó su romance en junio de 2026, luego de que ambos fueran vistos juntos y de que la modelo confirmara que estaban intentando construir una relación.

Según contó Suheyn, su novio tuvo un importante gesto durante el proceso de cambio de vivienda y dejó entrever que Zapata estuvo involucrado en la búsqueda y elección del nuevo espacio, una decisión que ahora le permite disfrutar de una vista privilegiada frente al mar junto a sus pequeños.

“Son los dos meses de la relación más estable que he tenido en mis 30 años de vida. Mi novio es lo más green flag que existe en este mundo. Chicos yo no he tenido una relación tan tan tan estable como la que tengo ahora. La racha del ampay finalizó. Encontré a mi príncipe azul ”, expresó.

Suheyn Cipriani junto a su pareja, el empresario Luis Felipe Zapata García. (Foto: Instagram/@suheyncipriani)

La modelo explicó que se conocían desde hace varios años, pero que nunca habían salido porque tenían pareja. Cuando finalmente coincidieron estando solteros, hicieron clic y comenzaron a salir.

Finalmente, Suheyn expresó su felicidad por esta nueva etapa y resaltó las comodidades de su nuevo hogar, donde espera disfrutar de mayor tranquilidad junto a sus hijos.