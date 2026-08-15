La modelo peruana señaló que forma parte de la organización del certamen desde hace siete años | Foto: Magaly TV (Captura)
La modelo peruana señaló que forma parte de la organización del certamen desde hace siete años | Foto: Magaly TV (Captura)
Por Redacción EC

La peruana Suheyn Cipriani confirmó que competirá en el Miss Perú 2027 para buscar la corona y representar al país en el Miss Universo, aclarando que su participación no tiene relación con la salida de Luren Márquez, quien dejó el título nacional de 2026.

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