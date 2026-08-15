La peruana Suheyn Cipriani confirmó que competirá en el Miss Perú 2027 para buscar la corona y representar al país en el Miss Universo, aclarando que su participación no tiene relación con la salida de Luren Márquez, quien dejó el título nacional de 2026.

Durante una entrevista en ‘Magaly TV La Firme’, la modelo reveló que volverá a competir en un concurso de belleza luego de haber participado en el Miss Grand International.

“Sí, voy a competir en diciembre por la corona del Miss Perú 2027. Mi sueño es ser Miss Perú e ir al Miss Universo. Llevo siete años en la organización”, afirmó Cipriani este viernes 14 de agosto.

La modelo también respondió sobre la posibilidad de que su participación sea para ocupar el lugar de Márquez, quien inicialmente fue retirada del Miss Perú 2026, impidiendo que pueda participar en el certamen internacional que se realizará en Puerto Rico.

“Lo que sabemos es casi nada y yo creo que, si le quitaron la corona, es por alguna razón. Yo no voy a reemplazarla. Yo quiero concursar”, señaló Cipriani.

Cabe mencionar que, tras la polémica, la organización restituyó la corona de Luren, quien pidió disculpas y agradeció esta “segunda oportunidad”.

En tanto, Suheyn afirmó que, de ganar el concurso del siguiente año, organizará sus horarios para continuar con sus proyectos personales, entre ellos el pódcast que conduce en el canal de María Pía Copello.

Suheyn Cipriani se quedó en el Top 10 del Miss Grand International All Stars 2026, pero no llegó a la final | (Foto: Instagram / @suheyncipriani)

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Suheyn Cipriani habla sobre César Vega

Por otro lado, la modelo se refirió a César Vega, padre de su hija, y aseguró que el cantante mantiene su rol como progenitor. También contó que recibió información sobre una posible modificación en la pensión que entrega para la menor.

“Su abogado me dijo que César quería dar más pensión para su hija porque considera que es muy poco. Hubo esa intención que yo valoro mucho. Ha sido mi culpa el no poder reunirnos”, comentó.

Cipriani indicó que valora la disposición del cantante y explicó que la falta de una reunión entre ambos se habría debido a problemas de organización y tiempo.