Suheyn Cipriani en “El valor de la verdad”: la reina de belleza marcada por el abuso

A los 17 años, Suheyn Cipriani ya caminaba con naturalidad sobre pasarelas que parecían hechas para ella. Alta, segura y con una mirada que sabía sostener las luces, debutó en el Elite Model Look Perú 2014, un trampolín que la llevó a codearse con otras jóvenes aspirantes al estrellato. No ganó esa vez, pero sí ganó visibilidad. Cinco años más tarde, representó a Lima en el Miss Perú 2019, se llevó el premio al Mejor Cuerpo y un lugar en el Top 10.

Ese mismo 2019, en El Cairo, alcanzó lo que ningún peruano había conseguido antes: coronarse Miss Eco Internacional. Una victoria que la instaló en el circuito de las grandes ligas de la belleza. Su imagen apareció en portadas, y las fotos de su coronación viajaron por redes y agencias internacionales. El reinado, sin embargo, tuvo fecha de caducidad. Menos de un año después, en mayo de 2020, la organización le retiró la banda por una regla estricta: estaba prohibido quedar embarazada durante el mandato.

Cipriani no se detuvo. En 2023, volvió a la competencia como retadora en el Miss Perú y alcanzó el puesto de primera finalista, con un dato inédito: era la primera madre en participar en ese certamen. Mientras tanto, avanzaba con sus estudios de Psicología y acumulaba experiencia como modelo profesional. Entre eventos, sesiones fotográficas y compromisos como embajadora de causas sociales, proyectaba la imagen de una mujer que había aprendido a moverse con soltura entre el glamour y la presión.

Detrás del brillo y el glamour

La vida de Suheyn, sin embargo, no empezó bajo reflectores. Creció en Lima, en un hogar donde la violencia física y las tensiones familiares marcaron su infancia. Desde muy pequeña, sufrió agresiones por parte de su madre. “Ella me tenía del cuello, ya veía negro casi, escuché la voz de mi abuela de lejos: ‘¿Qué le estás haciendo? Suelta a la bebé, ¿Qué te pasa?’”, reveló en su recientes declaraciones en “El Valor de la Verdad”. Entre esas paredes, la niña que luego caminaría por pasarelas aprendió antes que nada a resistir.

En febrero de 2025, su nombre volvió a ocupar titulares, esta vez lejos de los concursos. Acababa de dar a luz a su segundo hijo, fruto de su relación con el cantante de salsa César Vega. Semanas después, un episodio violento en su departamento de Chorrillos terminó con la detención del artista. Según el parte policial, la madrugada del 25 de febrero estuvo marcada por discusiones, golpes y el ingreso de su padre, Christian Cipriani, para auxiliarla.

Suheyn Cipriani junto a su expareja, el salsero César Vega, con quien mantiene un proceso judicial por un reciente caso de violencia ocurrido en Chorrillos. (Foto: Difusión)

La versión de la modelo indica que Vega llegó ebrio, intentó llevarse a su hija y, ante su negativa, la agredió físicamente. Desesperada, llamó a su padre, quien llegó para protegerla. Lo que siguió fue una pelea física entre ambos hombres, la irrupción forzada del cantante al departamento y la presencia de un cuchillo de cocina que, en medio del forcejeo, Suheyn logró quitarle. La Policía Nacional llegó para separar a los implicados y detener al salsero por agredir al suegro mientras este daba su testimonio.

El cantante sostuvo otra versión ante las autoridades: que actuó en defensa propia tras ser amenazado con un arma de fuego y un machete de cocina. Más allá de las declaraciones contrapuestas, el caso se sumó a una larga lista de episodios de violencia de pareja que ocupan el debate público en el país.

Hoy, entre la maternidad, los estudios y la exposición mediática, Suheyn Cipriani carga con una historia en la que el brillo de las coronas convive con cicatrices que no se ven en las fotos. La mujer que un día fue símbolo del triunfo nacional en un certamen internacional es también la que ha debido enfrentar, dentro y fuera de su casa, batallas más duras que cualquier competencia.

Sus revelaciones en “El valor de la verdad”

En el programa conducido por Beto Ortiz, la modelo se llevó S/ 20.000 por responder preguntas sobre su vida personal. Allí confesó que la pareja de su madre abusó de ella cuando tenía siete años de edad; el hombre la manipuló y, al contarle esto a su madre, ella prefirió creerle al padrastro. “Debí estar ahí”, dijo el padre de la modelo, quien se enteró del abuso durante el programa. Suheyn Cipriani confesó también que siso acabar con su propia vida cuando tenía ocho años de edad.

En otro momento del programa Suheyn Cipriani dijo que su expareja, el músico César Vega, la golpeó estando embarazada; específicamente le pateó el vientre. “Empieza a jalonearme y empecé a grabar porque mentía mucho. Yo se lo mandaba a su mamá para que vea. Ella justificaba mucho el tema de su alcoholismo”, agregó.

De hecho, el programa dedica varias preguntas a la relación con Vega: “¿Te pateó César Vega el vientre cuando estabas embarazada? ¿Te pidió César Vega que abortaras? ¿Te abandonó César Vega en la clínica tras haber dado a luz? ¿Te botó César Vega del departamento con tu hija recién nacida? ¿Rompió César Vega las puertas de tu departamento? ¿Es César Vega un alcohólico? ¿Te amenazó de muerte César Vega? ¿Intentó César Vega matar a tu padre? ¿Te escupió César Vega en la cara?” A todas estas preguntas la modelo respondió con un “sí”.