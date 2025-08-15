Suheyn Cipriani reveló, en 'EVDV', que su madre la agredía físicamente cuando era niña | Foto: Instagram (Captura)
En un giro inesperado, regresará a este domingo 17 de agosto, sentándose por segunda vez en el sillón rojo para revelar nuevos detalles sobre los presuntos maltratos físicos y psicológicos que sufrió por parte de su madre, Betsabeth Noriega, durante su infancia.

La edición especial con Cipriani llega después de que se cancelara el programa grabado de Samahara Lobatón, un cambio que algunos televidentes han interpretado como un supuesto sabotaje, ya que la hija de Melissa Klug contaría secretos de Jefferson Farfán y sus relaciones amorosas.

