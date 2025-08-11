Suheyn Cipriani se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” y contó detalles poco conocidos de la tormentosa relación que vivió con el salsero César Vega. Según dijo, esa etapa de su vida estuvo marcada por agresiones físicas y psicológicas. Además, reveló que ella hizo grandes sacrificios por él, entre ellos, dejar su carrera como modelo y el Miss Perú.

Durante la entrevista con Beto Ortiz, Suheyn reveló que César Vega la agredió cuando estaba embarazada y que incluso la botó de su casa a los pocos días de haber tenido a su bebé por cesárea.

En sus declaraciones, Suheyn Cipriani reconoció que era tanto el amor que sentía por César Vega en el pasado que no tuvo reparos en dejar de lado su vida y su carrera como modelo en el Miss Perú para hacerlo feliz.

Suheyn Cipriani reveló que abandonó el Miss Perú y su carrera de modelo por César Vega. (Foto: Captura de video)

Como se sabe, Suheyn Cipriani se hizo conocida al participar en el Miss Perú, siendo la edición del 2023 donde se ubicó como primera finalista y se convirtió en la primera madre en concursar en el certamen de belleza.

“¿Él prometió casarse contigo si salías embarazada?”, fue la pregunta que hizo Beto Ortiz, a lo que la modelo respondió: “Sí, nunca pasó. De hecho, yo dejé muchos planes por decidir tener a mi hija, hija que él me pidió. Yo tenía un anticonceptivo, me lo saqué, fuimos a un centro de fertilidad. Fue todo un proceso”.

“Yo lo que le dije fue: ‘Si yo tengo una hija contigo, no voy a poder regresar al Miss Perú’. Yo ya tengo 28 años y por más que las reglas hayan cambiado, es mejor ir más joven. Le dije: ‘¿Tú dejarías un Grammy por formar una familia conmigo?’ y él me dijo que sí. Entonces le dije: ‘Ok, voy a dejar el Miss Perú’”, añadió tajantemente.

Ante esto, Beto Ortiz le preguntó si ahora cree que César Vega hubiera dejado un Grammy por ella, a lo que la modelo respondió, muy segura, que “él no dejaría nada por mí”.

Cabe recordar que Suheyn Cipriani respondió 18 preguntas en “El valor de la verdad” y se llevó a casa un premio de S/20 mil.