Suheyn Cipriani preocupa tras sufrir descompensación. (Foto: Instagram/@suheyncipriani)
Suheyn Cipriani preocupa tras sufrir descompensación. (Foto: Instagram/@suheyncipriani)
Por Redacción EC

La modelo peruana Suheyn Cipriani protagonizó un momento de preocupación durante una transmisión en vivo desde Miami, Estados Unidos, al sufrir una descompensación mientras interactuaba con sus seguidores. Minutos antes del incidente, la exMiss Grand Perú había relatado que en las últimas horas presentó episodios de desmayo y que permanecía en el hotel debido a un malestar físico.

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