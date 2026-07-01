La modelo peruana Suheyn Cipriani protagonizó un momento de preocupación durante una transmisión en vivo desde Miami, Estados Unidos, al sufrir una descompensación mientras interactuaba con sus seguidores. Minutos antes del incidente, la exMiss Grand Perú había relatado que en las últimas horas presentó episodios de desmayo y que permanecía en el hotel debido a un malestar físico.

Durante la transmisión, Cipriani explicó que decidió no acompañar a su pareja, el empresario minero Luis Felipe Zapata García, a una cena familiar por su estado de salud. “Miami pudo más que yo, así que me quedé en el hotel tomando una sopa y mi chico se fue a cenar con sus primos… Ay, Jesucristo… Me mareo” , manifestó mientras evidenciaba signos de incomodidad.

Suheyn Cipriani junto a su pareja, el empresario Luis Felipe Zapata García. (Foto: Instagram/@suheyncipriani)

La modelo también contó que había sufrido dos desmayos antes de iniciar la transmisión. Según relató, el primero ocurrió cuando se levantó rápidamente y perdió el conocimiento. “Todo se puso negro, abrí mis ojos y estaba echada en el piso con un dolor de cabeza. Y hoy en la mañana me volví a desmayar en el baño” , señaló.

Instantes después, Cipriani comentó a sus seguidores que, si volvía a desmayarse durante la transmisión, no se alarmaran y esperaran a que recuperara el conocimiento. Poco después, la cámara del teléfono cayó repentinamente, lo que evidenció un nuevo episodio de desvanecimiento. Segundos más tarde, la modelo explicó que se había caído debido al malestar que venía experimentando.

El hecho fue ampliamente compartido en redes sociales y generó numerosos mensajes de preocupación. Varios usuarios le recomendaron acudir a un médico una vez regrese al Perú, mientras que otros realizaron especulaciones sobre un posible embarazo. Hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre esa versión ni un pronunciamiento de la modelo respecto a un diagnóstico médico.

El episodio ocurrió pocos días después de que Suheyn Cipriani confirmara públicamente su relación con Luis Felipe Zapata García. La modelo indicó que había preferido mantener el romance en reserva, aunque precisó que se trata de una relación oficial y que continúa enfocada en sus hijos, su trabajo y su vida personal.