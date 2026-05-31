La modelo Suheyn Cipriani cumplió una destacada participación en el Miss Grand International All Stars 2026, donde llegó como una de las favoritas y logró ubicarse en el Top 10 final; sin embargo, no pudo llevarse la corona. La representante de Colombia, Vanessa Pulgarin, se llevó el título al final de la jornada.

Suheyn Cipriani llegó al certamen y fue incluida en el ranking de favoritas por los missólogos y especialistas internacionales. Sus sesiones fotográficas y entrevistas previas generaron gran expectativa en torno a su presencia.

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La gala final empezó con el clásico opening en el que desfilaron todas las participantes del certamen (56) y se hizo el primer corte en el Top 18, donde Suheyn Cipriani logró clasificar sin mayores contratiempos.

Suheyn Cipriani quedó fuera del Top 5 del Miss Grand International All Stars 2026.

Tras ingresar a esta selecta lista, la modelo peruana enfrentó la pasarela en traje de baño, donde demostró seguridad y dominio escénico con un bikini azul satinado con detalles dorados. Su desempeño le sirvió para avanzar hasta el Top 10.

Lamentablemente, Suheyn Cipriani no logró una votación alta en el desfile en traje de gala, por lo que no fue incluida en el corte del Top 5 y quedó fuera de competencia. El Miss Grand International All Stars 2026 terminó coronando a la colombiana Vanessa Pulgarin.

Suheyn Cipriani y su sincera confesión

La representante peruana contó su difícil historia desde Bangkok, Tailandia, ante medios internacionales. En una entrevista previa a la gala final, Suheyn Cipriani se sinceró sobre un tema que ya había revelado en 2025: el abuso que sufrió en el pasado.

Link para votar por Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026 | Foto: @suheyncipriani

“Creo que mucha gente todavía no conoce mi historia de vida. Trabajo en televisión en mi país, tengo un pódcast, hago redes sociales y tengo una historia de vida muy hermosa”, señaló antes de profundizar. “El año pasado revelé que fui víctima de abuso infantil”, confesó Cipriani.

La modelo aseguró que su testimonio se da con la intención de revelar que pudo superar esa difícil etapa gracias al soporte de su entorno. “Hoy estoy mucho mejor gracias al apoyo de mis amigos y las personas que me rodean”, reconoció con emoción.