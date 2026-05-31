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Suheyn Cipriani se quedó en el Top 10 del Miss Grand International All Stars 2026. (Foto: Instagram / @suheyncipriani)
Suheyn Cipriani se quedó en el Top 10 del Miss Grand International All Stars 2026. (Foto: Instagram / @suheyncipriani)
Por Redacción EC

La modelo Suheyn Cipriani cumplió una destacada participación en el Miss Grand International All Stars 2026, donde llegó como una de las favoritas y logró ubicarse en el Top 10 final; sin embargo, no pudo llevarse la corona. La representante de Colombia, Vanessa Pulgarin, se llevó el título al final de la jornada.

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