Suheyn Cipriani llegó al certamen y fue incluida en el ranking de favoritas por los missólogos y especialistas internacionales. Sus sesiones fotográficas y entrevistas previas generaron gran expectativa en torno a su presencia.
La gala final empezó con el clásico opening en el que desfilaron todas las participantes del certamen (56) y se hizo el primer corte en el Top 18, donde Suheyn Cipriani logró clasificar sin mayores contratiempos.
Tras ingresar a esta selecta lista, la modelo peruana enfrentó la pasarela en traje de baño, donde demostró seguridad y dominio escénico con un bikini azul satinado con detalles dorados. Su desempeño le sirvió para avanzar hasta el Top 10.
Lamentablemente, Suheyn Cipriani no logró una votación alta en el desfile en traje de gala, por lo que no fue incluida en el corte del Top 5 y quedó fuera de competencia. El Miss Grand International All Stars 2026 terminó coronando a la colombiana Vanessa Pulgarin.
La representante peruana contó su difícil historia desde Bangkok, Tailandia, ante medios internacionales. En una entrevista previa a la gala final, Suheyn Cipriani se sinceró sobre un tema que ya había revelado en 2025: el abuso que sufrió en el pasado.
“Creo que mucha gente todavía no conoce mi historia de vida. Trabajo en televisión en mi país, tengo un pódcast, hago redes sociales y tengo una historia de vida muy hermosa”, señaló antes de profundizar. “El año pasado revelé que fui víctima de abuso infantil”, confesó Cipriani.
La modelo aseguró que su testimonio se da con la intención de revelar que pudo superar esa difícil etapa gracias al soporte de su entorno. “Hoy estoy mucho mejor gracias al apoyo de mis amigos y las personas que me rodean”, reconoció con emoción.
Suheyn Cipriani se prepara intensamente para la competencia Miss Grand Internacional en Tailandia. Ha bajado 5 kilos, sigue una dieta estricta y entrenamiento riguroso para bajar de peso. Busca su revancha tras perder la corona en 2019 por embarazo. Habla de sus hijos, amor y pide votos en redes sociales.