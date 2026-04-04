La modelo y exreina de belleza, Suheyn Cipriani, habló sobre la posibilidad de integrarse nuevamente a las filas de Esto es Guerra (EEG), indicando que no tendría problemas en hacerlo.

Tras su breve paso por el programa en 2022 como parte del casting de nuevos talentos, la influencer dejó abierta la puerta para un retorno a los estudios de Pachacámac, priorizando el entretenimiento sobre el desempeño deportivo.

“ Yo soy mala compitiendo, pero si yo aceptaría, me rompo una pierna por ahí . De que le voy a dar show, voy a dar show, ya si gano un punto por ahí es otra cosa”, afirmó entre risas, subrayando que su enfoque estaría en el espectáculo.

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Suheyn Cipriani rechaza reclamos de ‘streamer’ Macarius

La modelo Suheyn y el creador de contenido Diego Aguilar Carbajal, conocido como Macarius, protagonizaron un intercambio de declaraciones, confirmando su ruptura definitiva.

El conflicto escaló luego de que se difundieran imágenes de la exreina de belleza junto a un acompañante durante un concierto, lo que motivó reclamos por parte del ‘streamer’.

Ante las interrogantes sobre su vida privada, Cipriani manifestó incomodidad por la persistencia de los mensajes de su expareja.

“Estoy soltera, y al final, si fuera [cierto], no le hago daño a nadie”, declaró, para luego dirigirse directamente a Aguilar señalando que los cuestionamientos afectan su salud mental.