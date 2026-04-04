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La modelo tuvo un breve paso por EEG en 2022 | Foto: Instagram
La modelo tuvo un breve paso por EEG en 2022 | Foto: Instagram
Por Redacción EC

La modelo y exreina de belleza, Suheyn Cipriani, habló sobre la posibilidad de integrarse nuevamente a las filas de Esto es Guerra (EEG), indicando que no tendría problemas en hacerlo.

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