Susan León quedó en tercer lugar en el ‘Gran Chef Famosos’. Ahora la final será disputada este miércoles, 21 de junio, por la actriz Karina Calmet y el exconductor de “En boca de todos”, Ricardo Rondón.

Para el episodio del martes, los tres semifinalistas de la competencia tuvieron el reto de reparar un ‘croquembouche’, un postre tradicional de Francia. Karina Calmet preparó el mejor plato pese a que no fue nada fácil.

Fue Giacomo Bocchio quien determinó que el tercer lugar de la temporada era para Susan León, y de esta manera, Ricardo Rondón pasaría a la gran final de ‘El Gran Chef Famosos’. Tras ello, la exmodelo decidió dar unas emotivas palabras de despedida y aprovechó en agradecer a los jueces y a sus compañeros.

“Me voy contenta... Profiteroles, te llevaré en mi corazón por el resto de mi vida. Gracias, porque la competencia ha sido muy fuerte y estresante, pero me llevo todo lo mejor. Me voy feliz, me voy contenta porque aprendí a cocinar”, explicó León. La ex modelo también agradeció al jurado por los consejos culinarios durante su paso por el programa.

“Soy competitiva, pero me conformo con un buen tercer lugar. Me ha dado tanto esta competencia, pero regreso por el primero. No sé si volveré a cocinar, pero de mí, van a volver a saber”, agregó en el confesionario.