Susan Ochoa: ¿Qué camino tomará la cantante tras renunciar a El artista del año?

Susan Ochoa tomó la drástica decisión de retirarse de la competencia de "El artista del año", aduciendo haber sido víctima de presuntas "humillaciones" en el programa, por parte de la conductora Gisela Valcárcel.

"Doy un paso al costado en el programa 'El artista del año' porque me sentí muy mal, me sentí humillada. Sentí que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y para mí, todo lo que he logrado hasta ahora tiene un valor importante, porque me ha costado mucho sacrificio", dijo la ganadora de dos Gaviotas de Plata en la más reciente edición de Viña del Mar.

DISCULPAS PÚBLICAS



Tras la drástica decisión de la cantante, Gisela Valcárcel se pronunció al respecto en la más reciente gala de "El artista del año".

"Si en algo yo fallé te pido disculpas. Tal vez un día la vida nos dé la oportunidad de reencontrarnos", manifestó la conductora de TV.

Valcárcel terminó su discurso indicado que siempre ha respetado las "Gaviotas" que Susan Ochoa ganó en el festival de Viña del Mar.

Foto/Vídeo. América TV

FUTURO ARTÍSTICO

​Alejada de la pantalla chica, Susan Ochoa ha decidido enfocar sus esfuerzos y tiempo en seguir creciendo artísticamente. La cantante está concentrada en la grabación del videoclip de "Ya no más", tema con el que se hizo acreedora a dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar.

Susan Ochoa en Viña del Mar

“Ya no más” es una creación de Eva Ayllón, Pelo D’Ambrosio y de Jesús Rodríguez, que habla de una mujer que logra salir de un círculo de abusos.

Hace algunos días, Édgar Ferrer, esposo de Susan Ochoa, declaró en el programa "Válgame Dios" que la cantante está con un cuadro de estrés y con prescripción médica.

"Ella en realidad ahora está con atención médica, está un poquito mal", dijo la pareja de la artista.