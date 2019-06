¿Susan Ochoa se sentará en el sillón rojo de "El valor de la verdad"? Beto Ortiz responde

Tras la salida intempestiva de Susan Ochoa de "El artista del año", el periodista Beto Ortiz fue consultado sobre la posibilidad de que la cantante integre su lista de invitados a "El valor de la verdad".

En declaraciones a RPP Noticias, Ortiz reconoció que le gustaría tenerla en su programa.

"Estoy seguro de que [Susan Ochoa] se va a sentar [en el sillón rojo]. No tengo ninguna duda, la estamos esperando (...) No te puedo contar [si estamos en negociaciones], pero la estamos esperando", sostuvo.

Beto Ortiz también se refirió a la salida de Susan Ochoa de "El artista del año", al sentirse humillada con los comentarios de Gisela Valcárcel.

"No es tan extraño. En los ‘realities’ necesitas peleas, controversias... y si no se producen naturalmente, a veces hay que inducirlos un poquito. Entonces, hay un buen guionista que habrá pensado que a la protagonista se le debe tirar una torta en la cara y eso es lo que han hecho, pero me parece un maltrato innecesario", remarcó.

EVITA CONTROVERSIAS

​

Según fuentes de El Comercio allegadas a Susan Ochoa, la cantante no tiene planeado presentarse en "El valor de la verdad", pues prefiere mantenerse alejada de la controversia.

Ochoa está enfocada a su labor artística. Está concentrada en la grabación del videoclip de "Ya no más", tema con el que se hizo acreedora a dos Gaviotas de Plata en Viña del Mar.