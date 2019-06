Gisela Valcárcel y las primeras palabras por la ausencia de Susan Ochoa

La conductora de "El artista de año", Gisela Valcárcel, utilizó los primeros minutos del programa para referirse a la ausencia de Susan Ochoa, aunque al principio evitó mencionar su nombre.

"Esta gala empieza con un concursante menos. El jueves, a través de sus redes, una de las participantes pedía que la comprendan porque daba un paso al costado. Por supuesto que la comprendemos", inició su monólogo Valcárcel.

“El artista del año es más que una conductora, más que una concursante”, prosiguió la rubia, pero señaló que luego daría más detalles de lo ocurrido con Susan Ochoa, de quien dijo que aún espera que regrese en el transcurso del programa.

“Persona [Susan Ochoa] que podría venir en el transcurso del programa”, expresó.

Como se recuerda, Susan Ochoa utilizó su cuenta de Facebook para anunciar que se alejaba del programa de Gisela Valcárcel porque se sintió humillada por la conductora de televisión.

"Doy un paso al costado en el programa 'El artista del año' porque me sentí muy mal, me sentí humillada. Sentí que mi trabajo, con las palabras de la señora Gisela, ha sido nada. Y para mí, todo lo que he logrado hasta ahora tiene un valor importante, porque me ha costado mucho sacrificio", manifestó la cantante.